معرض "IPS للعقار 2024" يختتم فعالياته في دبي

شهدت دبي أخيرا، اختتام فعاليات الدورة الـ20 من معرض IPS للعقار 2024، واستمرت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسط إقبال كبير من الزوار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاع العقارات في الدولة، وحقق المعرض نجاحاً لافتاً باستقطاب 16373 زائراً من 124 دولة حول العالم، ما يؤكد أهميته ومكانته الريادية في مجال صناعة العقارات.

وشارك معهد "ثينك بروب" في فعاليات المعرض، وهدف المعهد من هذه المشاركة التعريف بالمعهد ودوره في نشر المعرفة العقارية في المنطقة وإبراز الشركات العالمية التي قام مؤخرا بالتوقيع معها ومن ضمنها الرابطة الوطنية للعقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام المعهد مؤخراً بتوقيع شراكات استراتيجية مع جهات عالمية بهدف رفع مستوى التعليم العقاري في المنطقة وادخال افضل الممارسات العالمية على هذا القطاع الحيوي.

‏ويقوم المعهد بالتعاون مع مركز أبوظبي للعقارات ودائرة الأراضي والأملاك في دبي بتقديم الدورات اللازمة لاجتياز امتحانات ترخيص المهن العقارية ونشر المعرفة اللازمة لممارسة المهنة بشكل صحيح.

وكان المعهد قد أطلق مؤخرا وبالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية في سوق العمل العقاري وتمكينهم من التطور والنمو في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل المبادرة عدة دورات تدريبية، من ضمنها دورة شهادة خبير عقاري دولي معتمد (CIPS) المقدمة من معهد "ثينك بروب"، وتهدف هذه الدورة إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التحديات العالمية في القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية مؤسسة التنظيم العقاري لجذب الاستثمارات العالمية إلى دبي.

وأكد جاسم الحوسني مدير العمليات في معهد ثينك بروب أنّ الشراكة مع الرابطة الوطنية للعقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية (NAR) أتاحت مد جسور التواصل بين الخبرات لتصل إلى المهنيين في السوق العقاري.

‏