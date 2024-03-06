دبي الوجهة السياحية الأعلى تقييماً في العالم خلال 2023

حلت دبي في المركز الأول عالمياً كأعلى الوجهات السياحية تقييماً في العالم خلال عام 2023، وذلك وفقاً لدارسة سنوية خاصة برصد أداء الوجهات السياحية تصدرها مؤسسة «آي بي كي» الدولية المتخصصة في الأبحاث والتسويق والتخطيط السياحي، بالتعاون مع الجهة المنظمة لمعرض برلين الدولي للسياحة والسفر.

وذكرت المؤسسة أن «مؤشر أداء الوجهات» (DPI) وجد أن دبي هي الوجهة الأعلى تقييماً في عام 2023، لافتة إلى أن المؤشر أخذ في الاعتبار جميع رحلات العطلات السياحية حول العالم في 2023، ومؤشر رضا المسافرين، وما إذا كانوا سيوصون بالوجهة السياحية لآخرين، ومدى رغبتهم في العودة وزيارتها مرة أخرى.

وأضافت أن من بين الوجهات الأبرز تقييماً بعد دبي كانت جزر المالديف، فيما كانت النمسا وسويسرا الوجهتين الأعلى تقييماً في أوروبا.

وأفادت دارسة «آي بي كي» بأن السفر للخارج سجل في عام 2023 نمواً من خانتين على أساس سنوي، ما يمثل خطوة كبيرة أخرى في العودة إلى حجم السفر لعام 2019، أي مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19». وأضافت أنه مقارنة بعام 2022، فقد كانت نسبة الزيادة نحو 33%، أي أقل بنسبة 12% فقط مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وأوضحت الدراسة أن من العلامات الإيجابية العودة التدريجية للمسافرين إلى الخارج في آسيا، والاتجاه التصاعدي في السفر لقضاء العطلات، لافتة إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف السفر، فإن الاهتمام بالسفر إلى الخارج خلال عام 2024 لايزال مرتفعاً.

وكانت دبي استقبلت في عام 2023 أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، وبزيادة سنوية تبلغ 19.4% مقارنة بالرقم المسجل في عام 2022 الذي بلغ 14.36 مليون زائر، كما تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وحقق قطاع السياحة في دبي أداءً استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.