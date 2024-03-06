«سند» توقع اتفاقية مع «ديوكاليون للطيران» لصيانة محرّكات «ترنت 700»

أعلنت شركة «سند» العالمية المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لـ«شركة مبادلة للاستثمار»، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «شركة ديوكاليون للطيران»، وذلك على هامش «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح الطائرات 2024»، بهدف تقديم خدمات لصيانة وتصليح وعَمرة محرّكات «ترنت 700» من «رولز رويس».

وانطلاقاً من منشأتها في أبوظبي، تُسخّر «سند» خبرتها الواسعة الممتدة على مدار عقد من الزمن في تقديم خدمات صيانة وتصليح وعَمرة محرّكات الطائرات، باعتبارها المزوّد المستقلّ الأكبر والوحيد لخدمات محركات «ترنت 700» من «رولز رويس».

وقال المدير العام لقسم الصيانة والإصلاح والعَمرة في «سند»، بهاء سلامة: «في إطار دورنا المهم كالمركز المستقلّ الوحيد لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات (ترنت 700) من (رولز رويس)، يسرنا الترحيب بأحدث شركائنا (ديوكاليون للطيران)؛ حيث لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على توافقها مع رؤيتنا الإستراتيجية نحو توسيع قاعدة المتعاملين العالمية فحسب؛ بل تؤكد أيضاً التزامنا الراسخ بدعم سلسلة التوريد العالمية ومنظومة قطاع الطيران في أبوظبي».

من جانبه، قال الرئيس الفني لـ«ديوكاليون للطيران»، لِس والش: «يسهم توحيد جهودنا مع شريك موثوق ومعتمد مثل (سند) في تعزيز جاهزية محرّكات أسطولنا من طراز (ترنت 700) من (رولز رويس)، بما يتيح لنا مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة للمتعاملين معنا».

وتشرف «ديوكاليون للطيران» على أكثر من 160 طائرة بقيمة أصول إجمالية تزيد عن ثلاثة مليارات دولار. وتدير الشركة هذه الأصول في أكثر من 50 دولة، في ما تشمل قاعدة المستأجرين لديها أكثر من 80 مستأجراً.

يذكر أن شركة «سند» تقدم خدماتها لأكثر من 30 متعاملاً حول العالم، بما في ذلك شركات الطيران الدولية، وشركات صناعة محرّكات الطائرت. وتسهم حلول الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة التي تقدمها «سند» في ترسيخ مكانتها كشريك أساسي في قطاع الطيران، إذ تخدم نسبة كبيرة تبلغ 25% من محركات «ترنت 700» من جميع أنحاء العالم. ومع إضافة شركة «ديوكاليون للطيران» إلى قائمة المتعاملين معها، تستعد «سند» لفتح آفاق جديدة من النموّ والابتكار والتميز في قطاع الطيران.