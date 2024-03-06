مجلس الذهب العالمي يدشن مقره الإقليمي في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يخدم نمو وتطوير صناعة الذهب محلياً وإقليمياً.

وتأتي هذه الشراكة، بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح مكتب جديد لمجلس الذهب العالمي في دبي، ليكون بذلك مقره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأسرع نمواً والأكثر ترابطاً في العالم. وهذا التوسع يعكس التزام «المجلس» تعزيز حضوره الدولي والتواصل مع أحد أبرز مراكز التجارة العالمية للذهب.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً لبرنامج عمل تعاوني شامل يركز على مبادرات رئيسة تشمل التصدي للممارسات غير القانونية لتجارة الذهب المنقول يدوياً، وتطبيق خطة تدريبية سنوية للأطراف الفاعلة في صناعة الذهب، إضافة إلى تفعيل دور بنوك السبائك، وتحديد معايير الاستثمار في الذهب على مستوى الأفراد، وإجراء دراسات حول تفضيلات المستهلكين في سوق الذهب.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تحظى دبي بمكانة مرموقة باعتبارها أحد أبرز مراكز تجارة الذهب دولياً، وهي تسهم بشكل فعال في تطوير صناعة الذهب العالمية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما في ذلك لوائح وأطر التوريد المسؤول التي تعتمدها حكومة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ديفيد تايت: «إن البرنامج التعاوني مع مركز دبي للسلع المتعددة يشكل جزءاً لا يتجزأ من مبادرتنا الاستراتيجية (Gold247) الهادفة إلى رفع مستويات النزاهة والثقة بأسواق الذهب العالمية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لإرساء أسس سوق ذهب موثوق ويسهل الوصول إليه».