«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحقق أداء مالياً تنافسياً ومعدلات إنتاج قياسية في 2023

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق أداء مالي تنافسي ومعدلات إنتاج غير مسبوقة عبر سلسلة القيمة خلال عام 2023. وأفادت الشركة بأنه على الرغم من التراجع الذي شهده سوق الألمنيوم العالمي عن المعدلات القياسية المسجلة في عام 2022، فقد بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 7.7 مليارات درهم.

وحافظت الشركة على إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين في عام 2023 عند 3.7 مليارات درهم، لافتة إلى أنها توزيعات أرباح مماثلة لعام 2022 القياسية.

بدورها، بلغت الإيرادات 29.5 مليار درهم بسبب انخفاض الأسعار القياسية للألمنيوم عالمياً، والذي عوضته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بزيادة حجم إنتاج خام البوكسيت الذي شهد سعره ارتفاعاً عالمياً، مقارنةً بـ 34.6 مليار درهم للعام 2022. ووصل النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى 7.9 مليارات درهم، مقارنةً بـ 12.7 مليار درهم للعام 2022.

من جهته، حقق برنامج «نجاح» للتحول، التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات خلال عام 2023 بمبلغ 2.6 مليار درهم. ومنذ إطلاقه، حقق البرنامج تحسينات في معدل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 8.8 مليارات درهم.



صافي الربح

وحققت الشركة صافي ربح قدره 3.4 مليارات درهم، مقارنةً بـ 7.4 مليارات درهم للعام 2022. في حين سجلت صادرات البوكسيت والألومينا والمعدن المصهور أرقاماً قياسية لم تصل إليها الشركة من قبل.

وارتفعت صادرات البوكسيت من غينيا لتصل إلى 14.1 مليون طن متري رطب مقارنةً بصادرات بلغت 14 مليون طن متري رطب للعام 2022.

واستمرت مصفاة الطويلة للألومينا بتجاوز طاقتها الإنتاجية من خلال إنتاج 2.48 مليون طن من الألومينا في عام 2023، مقارنةً مع 2.43 مليون طن للعام 2022، بما يلبي 48% من إجمالي متطلبات الشركة من الألومينا خلال العام.



الإنتاج والمبيعات

وبحسب بيانات الشركة، فقد بلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 2.66 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنةً بـ2.65 مليون طن للعام 2022. وقد حققت المصاهر أعلى متوسط نقاء للمعدن في تاريخها. كما أنتجت الشركة 205 آلاف طن من المنتجات ذات القيمة المضافة المستخدمة في قطاعات الطيران والإلكترونيات والتي تتطلب معادن فائقة النقاء وعالية النقاء.

وبلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.75 مليون طن مقارنةً بـ2.72 مليون طن للعام 2022. كما بلغت نسبة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% ورّدتها الشركة إلى 423 متعاملاً في 50 دولة.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى المتعاملين المحليين في الإمارات لتصل إلى 293 طناً مقارنة بـ 268 طناً في عام 2022 لتعكس بذلك قوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات.

وبلغ متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن 2264 دولاراً خلال العام، مقارنةً بـ 2715 دولاراً للطن خلال عام 2022، وذلك لارتباط السعر القياسي العالمي للألمنيوم ارتباطاً وثيقاً بأوضاع الاقتصاد العالمي.



نتائج تنافسية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبد الناصر بن كلبان: «حققت (الإمارات العالمية للألمنيوم) نتائج مالية تنافسية في عام 2023 مقارنة بنظيراتها في القطاع من كبرى الشركات، وحافظت على توزيعات الأرباح القياسية للمساهمين، بفضل التركيز المستمر على أعلى المعايير فيما يخص سلامة الموظفين، والتميز التشغيلي، والتكاليف، والعلاقات القوية مع عملائنا في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «انخفضت أسعار الألمنيوم العالمية إلى أقل من معدلاتها في عام 2022 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع ذلك ظلت أعلى من متوسط المعدلات التاريخية المسجلة في السنوات الثماني قبل انتشار جائحة (كوفيدـ19)».

وتابع: «لا تزال التوقعات المستقبلية للألمنيوم إيجابية نظراً لدور الألمنيوم كركيزة أساسية في بناء مجتمعات أكثر استدامة. ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقود القادمة، خصوصاً على الألمنيوم منخفض الكربون والمعاد تدويره، لهذا السبب تسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي».



نقلة نوعية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، زياد فارس: «حققت الشركة على مدار السنوات الأربع الماضية نقلةً نوعيةً في أعمالها حققنا خلالها وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار. مما مكننا خلال الفترة نفسها من خفض إجمالي الديون بمقدار 3.3 مليارات دولار، وتوفير توزيعات أرباح قياسية لمساهمينا».

وأضاف: «يستعد قطاع الألمنيوم العالمي لنمو قوي على مدار العقود المقبلة سيتمكن من خلالها تلبية احتياجات السوق فيما يتعلق بتحول الطاقة، وتحسين مستوى المعيشة حول العالم. وتتطلع الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاستفادة من فرص النمو الكبيرة بفضل الميزانية القوية التي تخصصها الشركة لهذه الفرص بالإضافة إلى مكانتها الرائدة في القطاع».