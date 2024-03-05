تحديد النطاق السعري لسهم باركن بين درهمين و2.10 درهم للسهم

حددت شركة باركن النطاق السعري الخاص بالطرح العام لنحو 749.7 مليون سهم من أسهمها اليوم الثلاثاء بين درهمين إلى 2.10 درهم للسهم الواحد.

ويتراوح إجمالي قيمة الطرح بين 1.50 مليار درهم (408 مليون دولار) و1.57 مليار درهم (429 مليون دولار)، في حين ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) و6.3 مليار درهم (1.72 مليار دولار).

وبدأت فترة الاكتتاب على أسهم شركة باركن من خلال طرح 24.99% من رأس مالها، ما يعادل 749.7 مليون سهم من أسهمها، ليكون أول اكتتاب بسوق دبي المالي هذا العام.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين، إحداهما تمثل الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (الشريحة الأولى) وخصص لها 10% من أسهم الطرح، والتي تمثل 74.97 مليون سهم، مقابل 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 674.73 مليون سهم للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين (الشريحة الثانية).

وتنتهي فترة الاكتتاب في 12 مارس 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى)، فيما تمتد حتى نهاية يوم 13 مارس 2024 بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 14 مارس 2024، ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق لـ 21 مارس 2024، وذلك بناء على أحـوال السـوق وبعـد الحصول على الموافقـات التنظيميـة ذات الصلة في دولة الإمارات.