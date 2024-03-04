«سالك» تسجل 2.1 مليار درهم إيرادات سنوية في 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة، مطر الطاير، النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وواصلت «سالك» تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال عام 2023، إذ بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 461.4 مليون رحلة، في وقت سجلت فيه إيرادات إجمالية قياسية بلغت 2.109 مليار درهم. كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي تمثل 87.5% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.845 مليار درهم، وهو أقوى أداء سنوي منذ بدء عمليات التشغيل لـ«سالك» في عام 2007. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة، وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوّار والمقيمين الجدد.

وفي الربع الرابع من عام 2023، شهدت الرحلات المولدة للإيرادات نمواً قوياً بارتفاع نسبته 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 123.2 مليون رحلة. ووصلت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية إلى 493 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11.1% على أساس سنوي لتمثل بذلك 87.5% من إجمالي الإيرادات.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير: «تُضيف (سالك) عاماً آخر من الإنجازات والنجاح إلى سجلها، محققةً أداءً قياسياً في الإيرادات نتيجة النمو المستمر في الرحلات المولدة للإيرادات، وتعتبر النتائج المحققة في عام 2023 دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات. كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي، ثمرة مبادرات حكومة دبي لتوسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياح».

وتابع: «بدعم من الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في عام 2023، يسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2023».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «تمضي (سالك) قدماً نحو تحقيق أهدافها طويلة الأمد، واضعين نصب أعيننا أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل. وفي حين نواصل الازدهار في نشاط تحصيل التعرفة المرورية، فإننا نعمل في الوقت ذاته على تعزيز نشاط أعمالنا الأساسي، وتوسيع تواجدنا داخل دبي عبر تحقيق نمو مستدام معتمدين على استراتيجيتنا المحدثة والمصممة خصيصاً لتنويع مصادر إيراداتنا».

وشهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أجريت عبر بوابات «سالك» الثماني في عام 2023 نمواً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 8.5% في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي.

ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال عام 2023 بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 461.4 مليون رحلة، متخطياً الذروة المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة بـ 434.7 مليون رحلة.

وارتفع عدد المركبات المسجلة لدى «سالك» في عام 2023 بنسبة 8.3% مقارنة بالعام السابق.

وحققت «سالك» أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 366 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 5.0% مقارنة مع 349 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وفي عام 2023، وصلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.390 مليار درهم بهامش ربح قدره 65.9%، في ما بلغ صافي الربح 1.098 مليار درهم خلال عام 2023.

وفي ضوء النتائج القوية، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع 100% من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2023 كأرباح نقدية للمساهمين (بنحو 550 مليون درهم، ما يعادل 7.3338 فلوس للسهم) عن الفترة نفسها.

وبناء عليه، ستصل قيمة إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023 مبلغ 1.098 مليار درهم بواقع 14.6395 فلساً عن كل سهم، علماً بأنه تم توزيع 7.3057 فلوس عن كل سهم للنصف الأول من عام 2023، بما يعادل 548 مليون درهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 أغسطس 2023.