70 فرصة عمل للمواطنين خلال ملتقى «إشراق للمواهب»

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، منح المواطنين 70 فرصة عمل متعددة المجالات في نخبة من شركات الأغذية والمشروبات في الدولة.

جاء ذلك خلال فعالية بعنوان «ملتقى إشراق للمواهب» على مدار يومين، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج «إشراق»، تم تنظيمها في متحف الاتحاد.

وجسّد الحدث ما حققه المجلس في مجال تعزيز التواصل بين الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والكفاءات المواطنة، حيث شهد تفاعلاً بين الباحثين عن عمل وبين الشركات، بمنحهم فرصاً متنوعة في مختلف المجالات والتخصصات، بالشراكة مع 17 شركة رائدة في القطاع.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «القطاع الخاص في مجالات استراتيجية مثل قطاع الأغذية والمشروبات، هو شريك ممكن لفرص مساهمة الكفاءات المواطنة في مستقبل واقتصاد الإمارات. الفعالية هي استمرار لمنح الفرص المهنية المميزة للمواطنين، وفي الوقت ذاته هي أحد المخرجات النوعية للتعاون الاستراتيجي بين المجلس ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، خصوصاً للدور الذي يلعبه هذا القطاع في الأمن الغذائي للدولة». ودعا المواطنين إلى استكشاف القطاع والتعرّف إلى الفرص التي يوفرها لهم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، صالح لوتاه: «هذه الفعاليات منصة مهمة في تحقيق التكامل بين احتياجات سوق العمل والفرص المتجددة الممنوحة للكفاءات المواطنة، وما لمسناه خلال لقاء (إشراق للمواهب) المواطنة من تفاعل كبير بين الشركات والباحثين عن عمل، يعكس حجم الفرص المتاحة للمواطن للإسهام في رسم مستقبل هذا القطاع، وهو إسهام في تعزيز النمو المستدام والابتكار داخل قطاع الأغذية والمشروبات بيد الكفاءات المواطنة».

جدير بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.