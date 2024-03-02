«فلاي دبي» تفوز بجائزة شركة طيران العام

فازت شركة «فلاي دبي» بجائزتين ضمن حفل توزيع جوائز إنجاز الطيران، حيث حصلت الناقلة على لقب «شركة طيران العام»، في حين تم تكريم «فلاي دبي للشحن» بجائزة «المساهمة البارزة في قطاع الشحن الجوي».

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن الجائزتين تأتيان تقديراً لنموذج الأعمال التشغيلية المرنة والمنتجات المميزة للناقلة. وقال المدير المالي في «فلاي دبي»، فرانسوا أوبرهولزر: «تعكس الجائزتان جهودنا في تطوير منتجاتنا وخدماتنا، من خلال توفير المنتج المناسب في الوقت المناسب، ومع استمرارنا في تعزيز خدماتنا ونمو شبكتنا، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».