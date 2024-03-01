«العالمي للفنادق»: الإمارات ثاني أكبر سوق لإيرادات الغرف الفندقية

أفاد التحالف العالمي للفنادق، وهو أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة، بأن دولة الإمارات حلت في المركز الثاني كأكبر الأسواق، من حيث إيرادات الغرف الفندقية للإقامات التي سجلها السياح الدوليون في العالم خلال العام الماضي بعد تايلاند، مشيراً إلى أن الإمارات وجهة مفضلة للسياح من مختلف الأسواق، ضمن برنامج «ولاء»، التحالف الذي يضم في محفظته 800 فندق، تمثل 40 علامة تجارية في 100 دولة.

وذكر التحالف في تقريره السنوي عن أداء الأسواق العالمية، أن السياح من المملكة المتحدة الأعضاء ضمن برنامج التحالف سجلوا إيرادات مقابل حجوزات الفنادق في السوق الإماراتية بقيمة بلغت نحو 61 مليون درهم، تلتها روسيا بقيمة بلغت نحو 40 مليون درهم، لافتاً إلى النمو القوي الذي تحقق في متوسط إيرادات الغرف الفندقية في الإمارات.

وأوضح التحالف أن برامج الولاء، التابع له، سجّل إيرادات بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار (نحو 8.4 مليارات درهم) في مختلف أسواق العالم خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 65% مقارنة بعام 2022، مبيناً أن الإقامات الدولية أسهمت بنسبة 60% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.

وكان التحالف، توقع في وقت سابق أن تسجل السوق الفندقية في الدولة نمواً متزايداً في العائدات خلال العام الجاري، بنسب تراوح بين 6 و8%، مشيراً إلى النمو الكبير في حجم المعروض الفندقي الذي دخل السوق خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن قوة أداء قطاع السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال إلى الإمارة. وبحسب وزارة الاقتصاد، ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال العام الماضي، مقارنة بـ71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.