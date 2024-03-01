أول توزيع أرباح لـ «تاكسي دبي».. 2.82 فلس للسهم عن الربع الرابع

وافق مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي» على أول عملية توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم، بواقع 2.84 فلس للسهم الواحد، للربع الرابع من عام 2023، والمضي بالحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، حيث من المتوقع توزيع الأرباح في أبريل 2024.

وقدمت «تاكسي دبي» أداءً قوياً خلال عام 2023، الذي شهد أيضاً إدراج أسهمها بنجاح في سوق دبي المالي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وارتفعت إيرادات عام 2023 بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق (2022) لتصل إلى 1.95 مليار درهم، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة، والازدهار المتنامي في إمارة دبي والاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها الشركة مع العديد من الجهات لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما أسهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة.

وبلغ حجم أسطول شركة «تاكسي دبي» في نهاية العام الماضي أكثر من 7400 مركبة، نفذت خلالها مركبات الأجرة و«الليموزين» التابعة لها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2022.

وأسهم الأداء القوي في الإيرادات إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% لتصل إلى 490.5 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 25% وزيادة قدرها سبع نقاط مئوية مقارنة بالعام 2022، وذلك بفضل التركيز المستمر للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني التقنيات المتطورة، وإطلاق مبادرات شملت تطوير مركز التحكم والذي يتولى مسؤولية توزيع الأسطول مع زيادة اعتماد المستخدمين على نظام الحجز الإلكتروني، والتي أسهمت بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين رحلة المتعامل.

وبلغ صافي الربح 345.3 مليون درهم للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالعام 2022، مع تدفقات نقدية بقيمة 129 مليون درهم. وحافظت «تاكسي دبي» على ميزانية عمومية جيدة خلال العام، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.3 ضعف.

وحصلت الشركة على قرض بقيمة مليار درهم في السنة المالية 2023 مع فترة استحقاق مدتها خمس سنوات، إضافة إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون درهم، حيث بقي المبلغ كما هو ولم يتم إجراء أي سحب منه في السنة المالية 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي»، عبدالمحسن إبراهيم كلبت: «تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي، وبمكانتنا الرائدة في السوق في ظل البيئة التنظيمية الداعمة».

وأضاف أن «(تاكسي دبي) تتمتع برؤية واضحة واستراتيجية فاعلة ترتكز على خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية وعلى النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة، ما يعزز قدرتنا على مواصلة النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لمساهمينا، ويسرني أن أؤكد أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الرابع من عام 2023، بما يتماشى مع ما تعهدنا به خلال الطرح العام الأولي، ويخضع لموافقة المساهمين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، منصور رحمة الفلاسي، إن «الشركة حققت نتائجاً إيجابية بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 1.95 مليار درهم في عام 2023، ما أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 54%».

وأضاف: «تتسم توقعاتنا المستقبلية بالإيجابية في ظل البيئة الداعمة للنمو، ومكانة دبي كوجهة سياحية رائدة والتوسع الحضري المستمر في الإمارة».