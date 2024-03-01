ارتفاعات في أسعار الوقود تصل إلى 16 فلساً للبنزين خلال مارس

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود في الدولة، أمس، عن تسجيل الغازولين «البنزين» بمشتقاته، «سوبر 98» و«خصوصي 95» و«إي بلس 91»، ارتفاعات سعرية اعتباراً من اليوم، بقيمة تراوح بين 15 و16 فلساً للتر، فيما يشهد سعر لتر «الديزل» ارتفاعاً بقيمة 17 فلساً، وذلك مقارنة مع أسعار شهر فبراير، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98»، اعتباراً من اليوم الموافق الأول من مارس، ارتفاعاً من 2.88 درهم في فبراير، ليصل إلى 3.03 دراهم، بزيادة تبلغ 15 فلساً، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعاً من 2.76 درهم، ليصل إلى 2.92 درهم بارتفاع قدره 16 فلساً، في حين يرتفع سعر لتر البنزين «إي بلس 91» من 2.69 درهم ليصل إلى 2.85 درهم بزيادة 16 فلساً.

كما يسجل سعر لتر «الديزل» ارتفاعاً من مبلغ 2.99 درهم للتر الشهر الماضي (فبراير)، ليصل إلى 3.16 دراهم خلال مارس الجاري، بزيادة تبلغ 17 فلساً.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل.