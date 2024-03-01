«طيران الإمارات» تستأنف خدمتها إلى العاصمة الكمبودية

أعلنت «طيران الإمارات» عزمها استئناف خدمتها اليومية إلى العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، اعتباراً من الأول من مايو المقبل عبر سنغافورة، ما يعزز رحلات ربط الناقلة من دبي وإليها في منطقة جنوب شرق آسيا، ويصل بين مركزين للتجارة والترفيه في المنطقة.

وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم: «استئناف خدمتنا اليومية إلى بنوم بنه يجسّد التزامنا بتعزيز شبكة وجهاتنا في منطقة جنوب شرق آسيا، في إطار مساعينا المتواصلة لإتاحة مزيد من الفرص أمام المتعاملين لاستكشاف وجهات متنوعة وثرية ثقافياً، وأيضاً مساعدة الشركات والمصدّرين لتعزيز الروابط التجارية. وأود أن أشكر السلطات في كمبوديا وسنغافورة على دعمهما لإطلاق هذا المسار الجديد، ونتطلع إلى تقديم وجهة جديدة نابضة بالحياة للمتعاملين معنا».

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها ستخدم هذه الرحلة بطائرة من طراز «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث، فيما ستقلع رحلتها رقم «ئي كيه 348» من دبي في الساعة 2:30 فجراً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 2:05 بعد الظهر، ثم تواصل رحلتها من سنغافورة في الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى بنوم بنه في الساعة 4:35 عصراً.

أما رحلة العودة رقم «ئي كيه 349» فستغادر بنوم بنه في الساعة 8:50 مساء لتصل إلى سنغافورة في الساعة 11:50 ليلاً، ثم تقلع من سنغافورة في الساعة 1:40 من صباح اليوم التالي لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 صباحاً.