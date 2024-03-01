«ديوا» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الخدماتية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ضمن فعالياتها خلال شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر 2024)، مؤتمر «آفاق المستقبل» بمشاركة عدد كبير من مسؤولي الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى خبراء ومختصين من عدد من الشركات والمؤسسات العالمية، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي، و«مايكروسوفت» و«أمازون»، و«ديل»، وغيرها.

وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أنها ناقشت خلال فعاليات المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات الخدماتية ومشروعات الطاقة النظيفة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن سعي الهيئة إلى دعم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بيئة داعمة للإبداع وحاضنة للابتكار في مختلف القطاعات، ودعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم الهادفة إلى تعزيز مركز دولة الإمارات بين رواد الابتكار في العالم، وتركز على الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الصحة، والمعيشة والحياة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية، واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأضاف الطاير: «يشكل الابتكار هدفاً محورياً بالنسبة لنا وحجر الزاوية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا للمستقبل، فمشروعاتنا ومبادراتنا وبرامجنا في مجال الابتكار وتبنّي أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، أسهمت في تسجيل الهيئة نتائج تنافسية عالمية في مختلف المجالات، جعلت منها نموذجاً يحتذى في الكفاءة والتميز وتحقيق المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات».