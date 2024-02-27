«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من «فيتش»

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عن حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة «AA-» (قوي جداً) لست سنوات على التوالي.

وأفادت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، بان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ثبّتت تصنيف قدرة «الاتحاد لائتمان الصادرات» على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، إن «حصول الشركة على هذا التصنيف الإيجابي من وكالة (فيتش)، يأتي تأكيداً على جهود دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية رائدة».

وأضاف: «سيعزز هذا التصنيف الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، كما يؤكد هذا النجاح التزامنا الراسخ بزيادة التنويع الاقتصادي في الدولة، ودعم وتشجيع المصدرين على التعامل مع الأسواق الخارجية بثقة وأمان، بما يعزز تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031) بتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل».

وكجزء حيوي من استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، لعبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دورا مهما في تقديم حلول شاملة لتمويل التجارة وائتمان الصادرات، حيث تتوافق هذه المبادرات مع أجندة «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى دفع الدولة إلى حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة وتسريع وتيرة النمو في الأسواق والتجارة الدولية.