«سكاي واردز طيران الإمارات» يوقع شراكة مع «فيزا».. توفر هذه المزايا

أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» لمكافأة الولاء، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة «فيزا» العالمية للمدفوعات الرقمية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي «طيران الإمارات» و«فيزا».

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان بأن الشراكة الجديدة مع «فيزا»، ستسهم في تعزيز التعاون بين برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» وشركاء إصدار البطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكين البرنامج من العمل بالتعاون الوثيق مع شركائه واتخاذ القرارات المستندة للبيانات، فضلا عن تحسين الرقمنة والابتكار، وزيادة فرص الحصول على مزيد من المكافآت والمنتجات على عروض بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة المتميزة مع (فيزا)، إذ ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في توفير قيمة مضافة لأعضاء برنامجنا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستعزز تعاوننا مع شركائنا المصرفيين في المنطقة، ما يشكّل إنجازاً بارزاً لبرنامج (سكاي واردز طيران الإمارات)، الذي يواصل تعزيز ريادته للقطاع من خلال التجارب والمنتجات الرقمية المبتكرة».

من جهتها، قالت نائب رئيس أول ومدير مجموعة «فيزا» في دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة سعيدة جعفر، إن «هذه الاتفاقية الحصرية لعدة سنوات مع (سكاي واردز طيران الإمارات)، وهي واحدة من أكبر الصفقات من نوعها على مستوى العالم والأكبر من حيث الحجم في المنطقة، تعد بمثابة شهادة على ريادة (فيزا) العالمية في العلامات التجارية المشتركة للسفر ومعلماً بارزاً في رحلتنا لتعزيز تجربة الدفع للمسافرين في جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «كشفت دراستنا لنوايا السفر العالمية، أنه في دولة الإمارات، هناك 70% من المسافرين إلى الخارج يعتبرون المدفوعات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من تجربة سفر آمنة ومجزية، وتعد هذه الشراكة واسعة النطاق خطوة نحو تلبية هذه الحاجة، ويسعدنا أن نحظى بهذه الفرصة للعمل مع (طيران الإمارات) في تقديم تجارب جديدة لحاملي بطاقات (فيزا) في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تسهم في دفع النمو لكلا العلامتين التجاريتين، وزيادة الاستثمارات في برنامج العلامة التجارية المشتركة، وفتح فرص جديدة لبرنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الماليين في المنطقة.

وسيستفيد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» من المكافآت والمزايا الشخصية من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والتكنولوجيا والموارد.