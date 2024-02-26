«المال كابيتال ريت» يعلن توزيع 7% أرباحاً نهائية للسنة المالية 2023

أعلن صندوق «المال كابيتال ريت»، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة «المال كابيتال» التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح نهائية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 12 مليونا و252 ألفا و240 درهما، حيث يصل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة في أغسطس 2023، إلى 24 مليونا و504 آلاف و480 درهما للعام بأكمله، ويمثل سبعة فلوس لكل وحدة.

وأفاد الصندوق في بيان اليوم الإثنين، بأنه سيدفع الأرباح الثانية والأخيرة لحاملي الوحدات المسجلين، اعتبارا من الرابع من مارس 2024، مع تحديد تاريخ التسوية في 29 فبراير 2024.

ويتيح «المال كابيتال ريت» للمستثمرين فئة أصول طويلة الأمد ذات أسس قوية من خلال استراتيجية استثمارية في القطاعات عالية الأداء مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي.

ويعمل الصندوق على توفير الدخل الثابت وزيادة رأس المال على المدى الطويل وتعزيز تنويع الأصول لمالكي الوحدات. ومع نهاية عام 2023، استحوذ «المال كابيتال ريت» على حرم مدرسي في عجمان واثنين في الشارقة، تديرهما مجموعة مدارس الشعلة ومجموعة «جيمس» للتعليم على التوالي.

ومن حيث الأداء المالي للأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2023، سجل صندوق «المال كابيتال ريت» صافي دخل عقاري قدره 44.8 مليون درهم، مسجلاً نموا بنسبة 93.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ويعزى ذلك إلى زيادة تنويع المحفظة من خلال الاستثمار في الأصول التعليمية عالية المستوى.

وحقق الصندوق صافي ربح محقق (قبل إعادة تقييم العقارات) قدره 24.7 مليون للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع 18.9 مليون درهم للأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ونما إجمالي أصول الصندوق إلى 624.0 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 من 355.3 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت قيمة العقارات الاستثمارية 578 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 مقابل 301 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022.

ومنذ إطلاق وإدراج الصندوق في سوق دبي المالي في يناير 2021، عمل «المال كابيتال ريت» على زيادة محفظة أصوله من خلال الاستحواذ على أصول تعليمية مدرة للدخل داخل دولة الإمارات.

ويهدف إصدار حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين الذي تم الإعلان عنه في الخامس من فبراير 2024 إلى جمع 440 مليون درهم كحد أقصى، ويدل على نجاح استراتيجية «المال كابيتال ريت» التي تتمثل بصنع القيمة للمساهمين عبر توفير استثمارات استراتيجية مجدية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»، ناصر النابلسي: «يسرنا الإعلان عن الأداء القوي الذي قدمه صندوق (المال كابيتال ريت) للسنة المالية 2023 بالتزامن مع ازدهار أسواق العقارات التجارية في دولة الإمارات، ويعكس الإعلان عن زيادة توزيعات الأرباح وإصدار حقوق الأولوية، الأداء المتمكن للصندوق ومسار النمو الإيجابي للشركة هذا العام».

وأضاف: «على الرغم من إلمام مجلس الإدارة والفريق الإداري بالظروف الجيوسياسية الحالية وملامح عدم الاستقرار في المنطقة، لانزال متفائلين بشأن أداء الصندوق للعام 2024، ما يعزز التزامنا باستراتيجيتنا الاستثمارية لتنويع المحفظة لتشمل قطاعات جديدة مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي بهدف تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين وأصحاب المصلحة في صندوق (المال كابيتال ريت)».