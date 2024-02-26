الجمعية الدولية لطاقة المناطق و«إمباور» يحتفلان بشراكتهما الناجحة

اختتم مؤتمر الطاقة العالمي 2024، الذي انعقد أخيرا في سان فرانسيسكو الأميركية بمشاركة أكثر من 1200 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «جسر المستقبل» Bridge of the Future، بحفل أقامته الجمعية الدولية لطاقة المناطق «IDEA» لتكريم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، لتعاونها المتواصل مع الجمعية منذ 2004 ولجهودها المستمرة في الابتكار والاستدامة وتطوير تقنيات صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

وكرمت الجمعية، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، الذي نجح مع فريق عمله في قيادة المؤسسة وتوظيف دعم شركائها والمساهمين فيها لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة المحورية صديقة البيئة وتوسيع رقعة مكاسبها الإيجابية في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية حتى باتت في صدارة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

وعكست الاحتفالية متانة الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين «إمباور» والجمعية الدولية لطاقة المناطق منذ 20 عاماً والتي أدت الى تحقيق تطور هائل في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات والشرق الأوسط، حيث عمل الجانبان على الارتقاء بآليات الابتكار والاستدامة والكفاءة في صناعة تبريد المناطق، ونجحا في تشكيل مشهد معاصر لحلول التبريد الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط، ومعالجة التحديات الفريدة في المنطقة.

وقال بن شعفار، إن «التعاون الثنائي بين (إمباور) و(IDEA) افضى الى تطوير أفضل الممارسات في صناعة تبريد المناطق بحيث لم تكن الثمار محصورة في الارتقاء بمعايير خدمات تبريد المناطق التي تقدمها (إمباور) فحسب، بل أسهم أيضًا بشكل كبير في نمو ومرونة قطاع طاقة المناطق بأكمله في الشرق الأوسط، حيث حرص الجانبان على نشر ثقافة تبريد المناطق على مستوى العالم».

وأضاف: «نجحت (إمباور) في استضافة المؤتمرات الدولية لتبريد المناطق في دبي والتي نظمتها (IDEA) في الأعوام 2014 و2016 و2018، بالإضافة الى رعاية المؤسسة الرئيسية لمؤتمر طاقة المناطق في أميركا اللاتينية (LATAM2023)، الذي انعقد في كولومبيا بمدينة (Cartagena) خلال 2023 والذي تم تنظيمه من قبل وزارة المناجم والطاقة ووزارة البيئة والتنمية الإقليمية في كولومبيا، بدعم من مختلف المنظمات والوكالات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، والجمعية الكولومبية لتكييف الهواء والتبريد (ACAIRE)، والسفارة السويسرية في كولومبيا، وأيرا استضافت قمة تبريد المناطق 2023، التي نظمتها (IDEA) خلال (COP28) بدبي، وغيرها الكثير».