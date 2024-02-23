«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان شبكة وجهاتهما إلى 275 محطة

أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، مع تشغيل رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية الجديدة في قارات العالم الست، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية إلى وجهات أخرى. وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، يصل إجمالي وجهات الناقلتين حالياً إلى 275 وجهة عالمية، حيث تغطي شبكة «طيران الإمارات» 150 وجهة في أكثر من 70 دولة وإقليماً عالمياً، بما في ذلك محطات الشحن الجوي، فيما نمت شبكة «فلاي دبي» لتصل إلى 125 وجهة في 58 دولة، منها ما يزيد على 75 وجهة لم تكن لها سابقاً روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من الإمارة.

«طيران الإمارات»

وأعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تعزيز عملياتها إلى سيؤول بإضافة ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 فبراير 2024، وبذلك وصل عدد رحلاتها إلى العاصمة الكورية إلى 10 رحلات في الأسبوع.

كما عززت الناقلة الطاقة الاستيعابية بين دبي وسيؤول بأكثر من 1000 مقعد إضافي.

ووفّرت «طيران الإمارات» الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو البرازيلية اعتباراً من نوفمبر 2023 بطائراتها الـ«إيرباص A380» المحدّثة، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو اعتباراً من 20 ديسمبر 2023.

وأصبحت ساو باولو المدينة الـ13 التي تشغل إليها الناقلة طائراتها الـ«إيرباص A380» المحدّثة، فيما أصبحت «طوكيو ناريتا» الوجهة رقم 14 ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وابتداءً من نوفمبر الماضي شغلت «طيران الإمارات» جميع رحلات سيدني بطائرات «A380» العملاقة، مع إضافة 2000 مقعد أسبوعياً لهذه الوجهة، كما شغلت في نوفمبر أيضاً رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ، حيث إنه مع إضافة الخدمة الثالثة المنتظمة، باتت «طيران الإمارات» تشغل رحلتين مباشرتين من دون توقف يومياً إلى هونغ كونغ، فضلاً عن خدمة يومية ثالثة عبر بانكوك.

«فلاي دبي»

بدورها، وسّعت شركة «فلاي دبي» شبكتها العالمية بإضافة وجهات جديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث دشنت الناقلة أخيراً عملياتها إلى لانكاوي وبينانغ، ومع بدء الرحلات إلى هذين الوجهتين وسّعت «فلاي دبي» شبكتها في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات في دولتين، وهما لانكاوي وبينانغ في ماليزيا، وكرابي وباتايا في تايلاند.

وفي يناير دشنت «فلاي دبي» رحلاتها المباشرة إلى مدينة مومباسا الكينية لتصبح بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة بواقع أربع رحلات أسبوعياً، لترتفع شبكة الناقلة في إفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

كما أعلنت «فلاي دبي» عن استئناف رحلاتها إلى مطار كابول الدولي اعتباراً من 15 نوفمبر 2023، بواقع رحلتين يومياً انطلاقاً من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي.

وبدأت الناقلة أيضاً رحلاتها المنتظمة إلى كل من العاصمة المصرية القاهرة، وبوزنان البولندية مطلع نوفمبر، ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسّع «فلاي دبي» شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو.

150

وجهة في 70 دولة وإقليماً عالمياً تغطيها شبكة «طيران الإمارات» حالياً.