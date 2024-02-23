1.79 مليار درهم صافي أرباح «دوبال القابضة» في 2023

أعلنت مجموعة «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعيد محمد الطاير، عن نتائجها المالية لعام 2023، مشيرة إلى تسجيلها عاماً جديداً من الأداء المتميز، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.79 مليار درهم.

وحضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى مدققي المجموعة وممثل عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمار. وذكرت «دوبال القابضة» في بيان أمس، أن الأداء القوي الذي حققته العام الماضي كان بفضل عمليات الاستحواذ الدولية ومشروعات التوسّع، وكفاءة الأداء التشغيلي.

وقال الطاير: «نعمل تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ومن خلال رؤيتها الاستشرافية السديدة للمستقبل، حيث قمنا بالاستثمارات المبكرة في صناعة الألمنيوم، وأسهم هذا التوجه الاستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ودبي في أسواق الألمنيوم العالمية».

وأضاف: «في ظل الإنجازات والنجاحات التي حققناها عام 2023، نسير قدماً في الاستثمارات العالمية في مجموعة من الصناعات لتوفير النمو والعوائد المالية طويلة الأجل لمساهمينا، حيث ترتكز استثماراتنا أيضاً على الالتزام ببناء مستقبل أكثر استدامة ودعم المبادرات الطموحة والمستدامة بما في ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي تهدف إلى جعل دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».

وخلال الاجتماع، اطلع الطاير وأعضاء مجلس الإدارة على التقدم المحرز في مُختلف مشروعات المجموعة، بما في ذلك تركيزها على مشروعات سحب الألمنيوم في مراحله النهائية.

وإضافة إلى استحواذها على شركة «Thermalex» التي تتخذ من ألاباما في الولايات المتحدة مقراً لها، تواصل «دوبال القابضة» دراسة فرص أخرى، مثل مقاطع الألمنيوم الكبيرة والمكونات المشكلة بالآلات لقطاعات السيارات والصناعة والطاقة الجديدة مثل الهيدروجين، فضلاً عن بناء مصنع للألمنيوم المعاد تدويره.

كما اطلع الطاير على مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية والمتنوّعة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي أثرت بشكل كبير في النتائج الإيجابية للشركة.

وتشمل محفظة استثمارات «دوبال القابضة» حصة بنسبة 50% في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وحصة أقلية في شركة «Sinoway Carbon»، وهو مصنع لإنتاج فحم الكوك البترولي المكلس يقع في مقاطعة شاندونغ في الصين؛ وملكية كاملة لكل من شركة «OSE Industries LLC»، لسحب الألمنيوم ومقرها دبي؛ وشركة «Thermalex»، وهو مصنع لإنتاج أنابيب سحب الألمنيوم يقع في ألاباما الأميركية.

واطلع الطاير أيضاً على الجهود التي تبذلها «دوبال القابضة» وشركاؤها لتحقيق تقدم كبير في بناء أكبر منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم، وذلك في ورسان بدبي.

وكان مشروع «First Fire» أو إنتاج الكهرباء من خلال حرق النفايات البلدية الصلبة، والوصول إلى القدرة التصميمية لحرق 5555 طناً من النفايات البلدية الصلبة في يوم واحد، من ضمن أبرز الإنجازات الكبرى خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكتمل بناء المشروع بحلول شهر يوليو المقبل، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني المحدد والميزانية الموضوعة.

• %50 حصة «دوبال القابضة» في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

«صحار تيتانيوم»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»، أحمد حمد بن فهد، إن «مصنع (صحار تيتانيوم)، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسهم فيها (دوبال القابضة)، حقق تقدماً جيداً خلال العام الماضي من خلال ترسية عقود للأعمال المدنية والهياكل الفولاذية والمحطات الفرعية ذات الجهد العالي، إضافة إلى توقيع اتفاقية لبيع رماد التيتانيوم، واتفاقية لتوريد المواد الخام»، متوقعاً تشغيل أول أفران الصهر بحلول مارس من عام 2025، ما يمثل إنجازاً كبيراً في مسار نمو الشركة.