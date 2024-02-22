«الثريا» تكشف عن هاتف جديد يتيح الاتصالات الخلوية والفضائية معاً

كشفت «الثريا للاتصالات»، شركة خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة التابعة لمجموعة الياه سات للاتصالات الفضائية، عن أحدث هواتفها المتطورة «SKYPHONE by Thuraya»، الهاتف الذكي الجديد الذي يتيح للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء إمكانية الاتصال عبر كل من الشبكات الخلوية والأقمار الصناعية.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه سيتم عرض الهاتف خلال الملتقى العالمي للهواتف المتحركة 2024، الذي سيقام في برشلونة خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.

وذكرت أن الهاتف الجديد سيمكن المستخدمين، للمرة الأولى، من استخدام هاتفهم الذكي للاتصال عبر الأقمار الصناعية في أي مكان ضمن نطاق تغطية شبكة الثريا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.

وأوضحت الشركة أنه سواء كان مستخدم الجهاز يعيش وسط مدينة مزدحمة أو كثير السفر حول العالم أو يتجول في منطقة نائية أو في الصحراء، فإن هاتف «SKYPHONE by Thuraya» سيبقيه على اتصال دون أي انقطاع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوافر الهاتف الذكي الجديد عبر شركاء توزيع شركة «الثريا» اعتباراً من سبتمبر 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، علي الهاشمي، إن «هاتف (SKYPHONE by Thuraya) يتميز بقدرات متطورة تمكن من استخدامه عبر قارات متعددة إلى جانب تصميمه المريح، ما يجعله نقطة تحول مبتكرة في قطاع الهواتف الذكية».

وأضاف أن «الإصدار الجديد من هواتف الثريا يتميز بتصميم ومزايا الهاتف الذكي التقليدي مع إمكانية إضافية تتمثل في الاتصال العالمي عبر الأقمار الصناعية».

ويعمل هاتف «الثريا» الجديد بأحدث نظام تشغيل «Android 14»، ويتميز بمعالج «Qualcomm Kryo» ثماني النواة ليوفر أداء وسرعة فائقين.

وصُمم ليوفر الموثوقية وهو حاصل على تصنيف «IP67»، ما يجعله مقاوماً للغبار والماء، ويأتي بشاشة «AMOLED» مقاس 6.67 بوصات مصنوعة من زجاج «Gorilla».

ويشمل تصميم الهاتف الجديد، هوائي قمر صناعي قابل للسحب يمكن تمديده عند الحاجة لتفعيل خدمات الاتصال بالقمر الصناعي. ويأتي مزوداً بثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية مدمجة، ويتيح للمستخدمين التقاط أجمل الصور والفيديوهات للحظاتهم المميزة بدقة عالية.

كما يحتوي هاتف «SKYPHONE by Thuraya» على منفذَين لبطاقة «nano-SIM» للاتصال الأرضي والفضائي، ما يوسع تغطية مستخدميه إلى المناطق التي لا تشملها الأبراج الخلوية.

ويمكن استخدام هذا الهاتف الذكي أيضاً مع بطاقات «SIM» لمشغلي الهاتف المحمول لأي من شركاء الثريا لخدمات التجوال الذين يزيد عددهم على 370 شريكاً في أكثر من 170 دولة. ويدعم هاتف «SKYPHONE by Thuraya» شبكات «5G» و«4G» و«3G» و«2G» لتغطية الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ثلثي العالم عبر تغطية الثريا الفضائية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.