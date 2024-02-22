الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني تقر توزيعاً نقدياً للمساهمين بقيمة إجمالية 7.58 مليار درهم عن 2023

أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023 بقيمة 1.2 درهم لكل سهم عادي بقيمة إجمالية 7.58 مليار درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في السجل عند نهاية التداول بتاريخ 4 مارس 2024.

ترأس الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي؛ تمت خلال الاجتماع الموافقة على دفع مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بقيمة 24 مليون درهم عن السنة المالية 2023.

كما تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.



كما عقد «الإمارات الإسلامي»، الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لجمعيته العمومية في 21 فبراير 2024.



وقدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



وتمت الموافقة على بنود الاجتماع لا سيما منها مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بعدم توزيع أرباح وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.