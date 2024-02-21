150 مشاركاً من 20 دولة بمعرض المطارات في دبي مايو المقبل

تستضيف دبي منتصف مايو المقبل، معرض المطارات الأكبر من نوعه في العالم، بمشاركة أكثر من 150 عارضاً من 20 دولة، فيما من المتوقع أن يصل عدد الزوّار إلى 7500 زائر من 30 دولة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه سيقام ضمن فعاليات الدورة الـ23 من المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، مؤتمرات عدة، منها: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، والدورة الـ11 من منتدى قادة المطارات العالمية.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وراعي معرض المطارات: «سيوفر هذا المعرض التجاري الفرصة للمهنيين في قطاع الصناعة من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا، لرؤية الابتكارات على صعيد استدامة المطارات، والتحوّل الرقمي، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية».

وأضاف سموّه أن «معرض المطارات سيبقى المكان الأفضل لاختيار واستقدام التقنيات المتطوّرة، وأحدث المنتجات المبتكرة الرامية إلى تحسين عمليات المطارات».

من جهتها، قالت مديرة المعرض في شركة «آر إكس» المنظمة للحدث، مي إسماعيل: «عندما نلتقي ستكون صناعة المطارات قد عادت إلى العمل بشكل تام، ذلك أن وتيرة النمو والتوسع التي توقفت قد عادت بمعدل هائل».

ومن المتوقع لسوق الطيران في الشرق الأوسط، التي بلغت قيمتها 60 مليار دولار في عام 2023، أن ترتفع بشكل كبير حتى عام 2030، لاسيما بعد أن شهد الربط الجوي في دول المنطقة نمواً بنسبة تزيد على 26% في عام 2022 مقارنة بعام 2019.

ومن المرتقب أن تستقبل مطارات الشرق الأوسط 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040، وهو ما يزيد على ضعف الرقم الذي تم تسجيله في عام 2019 والبالغ 405 ملايين مسافر.