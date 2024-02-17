إطلاق سياسة الأمن السيبراني لقطاع الطيران المدني

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، سياسة الأمن السيبراني لقطاع الطيران المدني، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، والتي أطلقتها الهيئة أخيراً، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية آمنة، تسهم في تعزيز حماية أنظمة وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن السياسة الجديدة تقوم بوضع إطار منظم لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الهيئات والسلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية.