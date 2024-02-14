«دبي الإسلامي» يطلق بطاقة «شمس» الائتمانية بالشراكة مع «فيزا»

أطلق بنك دبي الإسلامي، بطاقة "شمس" الائتمانية، بالشراكة مع شركة "فيزا" الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية.

وذكر البنك في بيان اليوم الأربعاء، بأنه تم تصميم البطاقة الجديدة تلبية للاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المتعاملين، بما فيهم المترفين وذوي الدخل الميسور.

وأضاف أنه علاوة على المكافآت الحصرية التي توفرها البطاقة، فإنها تقدم مجموعة شاملة من المزايا المهمة ووثيقة الصلة بالحياة اليومية بما في ذلك استرداد بنسبة 5% على الإنفاق في المطاعم، و5% على نفقات السفر، ودخول مجاني إلى صالات "فيتنس فيرست" للياقة البدنية، ومقاهي "كوستا كوفي"، فضلا عن الحصول على جولات مجانية لرياضة الغولف، وخدمة صف السيارات، والعديد من المزايا الأخرى.

ويمكن لحاملي بطاقات "شمس" أيضاً جمع نقاط مكافآت الولاء، مع مرونة استبدالها مقابل رحلات جوية وإقامات فندقية ونقد ومشتريات المتاجر والعديد من الخيارات.

كما يمكن أيضا استبدال نقاط مكافآت الولاء بأميال ضيف الاتحاد وقسائم الهدايا.

وكجزء من عرض إطلاق البطاقة، يمكن للمتعاملين عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة، الحصول على استرداد بنسبة 20% عند إنفاقهم لدى عدة متاجر خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وعضوية مجانية في تطبيق "ترافل باس" (Traveler Pass) تتيح عروض "اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا" عبر أكثر من 3000 متجر.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: "تمكنا بالشراكة مع (فيزا)، من تطوير بطاقة ائتمان مبتكرة بالفعل تجمع بين أفضل المزايا والخدمات المجانية والمكافآت".

من جانبها، قالت نائب الرئيس والمدير العام لشركة "فيزا" في دولة الإمارات، سليمة جوتيفا، إن "البطاقة الائتمانية الجديدة توفر مكافآت مجزية وبرامج استرداد نقدي، كما أنها تتمتع بأعلى مستويات الأمان، ومعززة بالتقنيات الأمنية المتطورة التي توفرها (فيزا)، والمعتمدة لدى 130 مليون متجر حول العالم".