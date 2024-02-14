صافي أرباح «الواحة كابيتال» يرتفع إلى 440 مليون درهم في 2023

أعلنت «الواحة كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق نمو بنسبة 28% في أرباحها الصافية العائدة إلى المساهمين، حيث بلغت 440 مليون درهم في عام 2023 مدفوعة بالأداء القوي لأعمال إدارة الأصول.

وأفادت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، بارتفاع إيراداتها ينسبة 70% لتصل إلى 1.2 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بـ720 مليون درهم في عام 2022، حيث حققت الصناديق الرئيسة عوائد تفوقت على مؤشراتها المرجعية وسجلت نمواً في الدخل من الرسوم على الرغم من التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية.

وتُرجم هذا الأداء إلى تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 440 مليون درهم في عام 2023 ما يمثل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 12.1%.

وفي الربع الرابع، حققت «الواحة كابيتال» أداءً قوياً، حيث ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 39% على أساس سنوي إلى 218 مليون درهم.

وبلغ الدخل التشغيلي للشركة خلال الفترة المذكورة 543 مليون درهم مقارنة بـ280 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2022، بزيادة نسبتها 94% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة 10.5 مليارات درهم بنهاية 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة نسبتها 60% مقارنة بـ6.5 مليارات درهم بنهاية عام 2022،

ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم في عام 2023.

وبناءً على هذا الأداء القوي، يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 10 فلوس للسهم الواحد، والتي تتضمن توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم، على أن تخضع هذه التوصية لموافقات الجهات التنظيمية المعنية والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشركة، وليد المقرب المهيري: «نجحت (الواحة كابيتال) في تحقيق أداء قوي وسجلت عوائد ممتازة خلال العام 2023، حيث حققت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 440 مليون درهم وعائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 12.1%، حيث يعكس هذا الأداء مرونة الشركة ونهجها الحكيم في التعامل مع ظروف وتقلبات الأسواق العالمية خلال عام اتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي».

بدوره، قال مدير الإدارة، محمد حسين النويس، إن «(الواحة للاستثمار) حققت خلال عام تراجع فيه أداء الأسواق الناشئة، أرباحاً صافية بلغت 639 مليون درهم، بزيادة نسبتها 138% مقارنة بالعام 2022».

وأضاف: «بعد اجتذاب التزامات استثمارية كبيرة من مستثمرين من الأطراف الثالثة، ارتفع حجم الأصول المدارة لدى الواحة للاستثمار إلى 8.8 مليار درهم مقارنة مع 4.8 مليار درهم في العام السابق».