13.3 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي» في 2023

أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة»، أمس، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسجلة نمواً كبيراً في صافي الأرباح وصل إلى 13.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، حمد العامري: «أداء ونتائج مبهرة توجت بها (ألفا ظبي القابضة) عام 2023، في تجسيد واضح لوضع المجموعة القوي وإمكاناتنا الهائلة في قطاعات أعمالنا المتنامية والتي تتميز بالمرونة والتنوع في محفظتنا الاستثمارية». وأضاف أن «هذا الإنجاز المتمثل بتحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار درهم، يأتي ليسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة وزخم أعمالها، وبالتالي امتلاكنا لقاعدة قوية لتعزيز أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية والمضي قدماً في عمليات استحواذ ذات عائدات مرتفعة في عام 2024».

وتابع: «مشروعات الشركة المشتركة مع (أدنوك للحفر) و(مبادلة) تجسد أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية».

وشهد إجمالي إيرادات «ألفا ظبي» قفزة كبيرة بعد تسجيلها 45.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي مقارنة بعام 2022.

وحققت جميع قطاعات أعمال المجموعة خلال عام 2023 أداءً ممتازاً تجلى في الارتفاع الملحوظ في إيراداتها.

وتميز العام الماضي بالتأثيرات الإيجابية لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي بُدئ بتنفيذها عام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة «الدار العقارية» اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.

وواصلت «ألفا ظبي» تنفيذ استراتيجيتها في تعزيز استثماراتها، حيث دخلت في مشروع مشترك مع «شركة مبادلة للاستثمار» لاقتناص فرص استثمارية عالمية عالية المردود في مجال الائتمان، إذ لدى الطرفين خطط طموحة لاستثمار نحو تسعة مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة «مبادلة» الاستراتيجية مع «أبولو»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية ائتمانية خاصة عالية الجودة.