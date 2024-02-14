«آي بي للتطوير العقاري» تطلق مشروعاً صديقاً للبيئة في دبي

أطلقت شركة «آي بي للتطوير العقاري» مشروعاً جديداً، مصمماً لتلبية الاحتياجات المتغيّرة لمُلّاك المنازل الحديثة، في خطوة ستعيد تعريف الحياة المستدامة بدبي، مشيرة إلى «آي بي كافيلير» يعزّز مكانة الشركة في مجال التطوير العقاري المستدام، كما يُعدّ خطوة نحو بناء مجتمعات حيوية وصديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بديع واصف: «مهمتنا تتجاوز مجرد البناء، فنحن نهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية تمتزج فيها الفخامة مع الاستدامة»، لافتاً إلى توقيع شراكة مع شركة «أيكون هومز» العقارية المعروفة بحلولها الكاملة.

وأضاف: «هدفنا هو الجمع بين الممارسات الهندسية المبتكرة، ومبادئ التصميم المستدام، لإنشاء مجتمعات لا تلبي احتياجات اليوم فحسب، بل تتوقع أيضاً احتياجات المستقبل»، مشيراً إلى الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة التي تشكل أساس المشروع الجديد.

وأوضح واصف أن «الأهداف الرئيسة لتصميم (آي بي كافيلير) تتمثل في أن يكون عملياً للغاية، وصديقاً للبيئة بتصميم جميل».

وذكر أن «المشروع حظي باهتمام كبير من المستثمرين والمجتمع، ما أكد الحاجة إلى خيارات سكنية مستدامة»، لافتاً إلى أن «آي بي كافيلير» سيوفر وسائل راحة استثنائية للترفيه، مثل الحدائق المائية المتقدمة، والمجمعات الرياضية، لتعزيز نمط الحياة الصحي، كما سيتضمن المشروع، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، مناظر طبيعية وعناصر تصميم خضراء. من جهته، قال مؤسس «أيكون هومز»، سعيد الزبيدي: «إن العمل مع (آي بي للتطوير العقاري) يمكّننا من الجمع بين معرفتنا ومشروعاتها المبتكرة، ما يوفر لعملائنا الأفضل في الحياة المستدامة»، معرباً عن ثقته بقدرة «آي بي للتطوير العقاري» في تعزيز مساحات المعيشة المستدامة.