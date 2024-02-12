أرباح «أدنوك للغاز» تتجاوز 17 مليار درهم في 2023

أعلنت شركة «أدنوك للغاز»، اليوم الإثنين، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وللفترة من الثامن من ديسمبر (تاريخ التأسيس) إلى 31 ديسمبر 2023، حيث بلغ صافي ربح العام 4.72 مليارات دولار (17.3 مليار درهم).

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بنسبة 7% في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي لتصل إلى نحو 6.3 مليار دولار (23.1 مليار درهم)، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات الذي بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد ستة ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.21 مليار دولار (8.1 مليارات درهم)، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل على أساس سنوي بنسبة بلغت 24% مسجلا مبلغاً وقدره 1.35 مليار دولار (4.95 مليار درهم).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، الدكتور أحمد العبري، إن «الشركة حففت مجموعة قوية من النتائج في عام 2023، على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام».

وأضاف: «تؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار، حيث قمنا باستثمارات كبيرة في عام 2023 لدفع استراتيجيتنا للنمو من خلال منحنا عقودَ هندسةٍ ومشترياتٍ وبناء (EPC) بقيمةٍ اجمالية بلغت 4.9 مليار دولار بغرض زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل مستدام».

وتابع العبري: «إضافة إلى ذلك، حافظت (أدنوك للغاز) على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي، حيث وقعنا عقودا لتوريده تراوحت قيمتها بين 9 إلى 12 مليار دولار، وهذا الأداء القوي على صعيد أعمالنا كافة مكننا من تجاوز أهدافنا لعام 2023 وفقاً لما أدرجناه خلال فترة الطرح العام».

ومنحت «أدنوك للغاز» عقودا في عام 2023 لغرض دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل، من بينها عقدا بقيمة 3.6 مليارات دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة، كما منحت عقدا آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجزء من برنامج استدامة، الذي يهدف إلى تمكين توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.

ومن أجل المساهمة في تحقيق مجموعة شركات أدنوك لهدفها المتمثل في خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وشركة «أدنوك» لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، منحت الشركة عقدا بقيمة 615 مليون دولار لإنجاز أحد أكبر مشروعات التقاط الكربون المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتكاملة، في مصنع حبشان لمعالجة الغاز.

وستكون للمشروع، الذي ستقوم الشركة بإدارته بالإنابة عن شركة "أدنوك"، القدرة على التقاط وتخرين ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوباً من ثاني أكسيد الكربون.

وتؤكد «أدنوك للغاز» توزيعات أرباحها البالغة 3.25 مليارات دولار (نحو 12 مليار درهم) وذلك للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار في ديسمبر 2023، وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024.

وتتوقع الشركة بعد القيام بتوزيع الأرباح لعام 2023، نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، مما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.