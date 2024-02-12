«ديوا».. مرجع عالمي في معايير مؤشرات الأداء

باتت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مرجعاً عالمياً في معايير مؤشرات الأداء الرئيسة في مجال عملها، إذ استقطبت في عام 2023 أكثر من 100 زيارة معيارية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية، للاطلاع على تجارب وممارسات الهيئة النموذجية كشركة رائدة في قطاع الشركات الخدماتية والمرافق.

ونجحت الهيئة في وضع معايير غير مسبوقة في قطاعي الطاقة والمياه، في وقت جاءت فيه الهيئة، وفق دراسة أجراها العام الماضي استشاري عالمي متخصص، في المركز الأول عالمياً في أكثر من 10 مؤشرات أداء رئيسة في مجال عملها. وأفادت الهيئة بأن هذا الاعتراف العالمي يؤكد نجاح دبي في تحقيق مراتب متقدمة في العديد من تقارير التنافسية الإقليمية والعالمية.