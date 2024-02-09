«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «آيزو»

حصل نظام الهيئة الاتحادية للضرائب لإدارة الابتكار، على اعتماد دولي جديد لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير المُتعلقة بتحسين فاعلية وكفاءة إدارة الابتكار، وتسلمت الهيئة شهادة «آيزو» لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار، وذلك تزامناً مع مُشاركة الهيئة في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2024».

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن حصولها على الشهادة، جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة بتنفيذ مراحل التدقيق على النظام، والتحقّق من دقة جميع الإجراءات المُرتبطة بالنظام، حيث أنه تم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح، مشيرة إلى أن هذا النظام الذي تم اعتماده، يوفر إطارا فعالا لدفع الابتكار، وتقييم أداء الابتكار بالهيئة الاتحادية للضرائب، وضمان دعم برامج التغيير التنظيمي.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «يُعزز حصول الهيئة على شهادة الـ(آيزو) في نظام إدارة الابتكار مستوى الثقة في أنظمة الهيئة بصفة عامة، خصوصاً في ما يتعلق ببيئة الابتكار وتطورها، وفي الوقت ذاته يعكس حرص الهيئة على ترسيخ بيئة مؤسسية تحفز الافكار الإبداعية والمُبتكرة، وتضمن بناء قدرات ومواهب الموظفين المُبتكرين للمُساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات والفرص المتاحة، إضافة إلى اتباع أساليب ابتكارية لتحقيق التنوع المالي المستدام للدولة وللأجيال القادمة».

وأضاف: «تكثف الهيئة جهودها للتحسين المُستمر وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمُتعاملين وتوفير العوامل الملائمة للامتثال الذاتي».

من جانبه قال رئيس فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب، جاسم الحداد، إن «حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية في مجال الابتكار المؤسسي، يؤكد أن الهيئة تمتلك بنية مُتميزة في قطاع الابتكار وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، حيث يؤكد تطبيق معيار (آيزو) الدولي أن الهيئة تمكنت من إنشاء وتنفيذ وصيانة نظام فعال وآمن لإدارة الابتكار، للاستفادة منه في تطوير عملياتها والتحسين المستمر للنظام، مما يُساعد على تطوير حلول جديدة لتلبية احتياجات المتعاملين والمعنيين في القطاع الضريبي».