7.9 مليارات درهم صافي أرباح "ديوا" في 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2023، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.1 مليارات درهم وصافي أرباح بقيمة 1.8 مليار درهم، في حين بلغت إيرادات الهيئة المجمَّعة بالنسبة للعام بأكمله، 29.2 مليار درهم، وسجلت صافي الأرباح بقيمة 7.9 مليارات درهم.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه من المتوقع إصدار النتائج المدققة للعام 2023 في الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وتفصيلا، ارتفعت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" للعام الماضي، بنسبة 7% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 29.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وتركز الهيئة على هدفها الاستراتيجي الأساسي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.

وسجلت الهيئة أرباحا تشغيلية في عام 2023، بقيمة 8.8 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 7.6% مقارنة بعام 2022، فيما بلغت الأرباح الصافية 7.9 مليارات درهم.

ووصلت إيرادات الربع الرابع من العام الماضي إلى 7.1 مليارات درهم، بنمو نسبته 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في حين بلغ صافي الأرباح التشغيلية في الربع الأخير من 2023، ملياري درهم، بارتفاع قدره 10.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، فيما بلغ صافي أرباح الربع الرابع من العام الماضي 1.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.6%.

وارتفع الطلب على الطاقة خلال العام الماضي إلى 56.5 تيراوات ساعة مقارنة بـ 53.2 تيراوات ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3%.

وأنتجت الهيئة 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 32.7% مقارنة بعام 2022. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2023.

وخلال عام 2023، بلغ الطلب الذروي على الطاقة 10.4 غيغاوات بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2022.

وشهد عام 2023 كذلك زيادة في الطلب على المياه المحلاة إلى 144.1 مليار غالون، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام 2022.

ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه في العام الماضي إلى 434 مليون غالون، بزيادة قدرها 4.91% مقارنة بعام 2022.

وبنهاية عام 2023، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى مليون و211 ألفا و475 متعاملاً، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ53 ألفا و974 حساباً مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 4.66%.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "سعداء بالنتائج الاستثنائية والأرقام القياسية التي حققتها الهيئة، حيث حققنا أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية سنوية في تاريخ الهيئة، وارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 6.1%، وازدادت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 15.7 غيغاوات، فيما وصل الطلب الذروي على الطاقة إلى 10.4 غيغاوات، وتجاوز عدد حسابات المتعاملين 1.2 مليون، حيث تعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها".

وأضاف: "متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 والأعوام المقبلة، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل، فاستراتيجيتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي".

وبنهاية عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة للشركة 15.7 غيغاوات، منها 2.6 غيغاوات من مصادر الطاقة النظيفة.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، حيث يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.

ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2023 في إبريل 2024 بعد الحصول على موافقة مساهمي الهيئة في الجمعية العمومية المقبلة والمخطط عقدها بتاريخ 28 مارس 2024.

ويخضع إرسال الدعوة لعقد الجمعية العمومية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.