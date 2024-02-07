"الأعلى للطاقة" في دبي يعتمد مبادرات استراتيجية لدعم البنية التحتية

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ80 للمجلس، والذي عقد في فندق "ماندارين أورينتال جميرا" بدبي، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

كما حضر الاجتماع، الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس كل من مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، سيف حميد الفلاسي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا.

وأفاد بيان صادر اليوم الأربعاء، بأن المجلس ناقش إجراءات جديدة لدعم تطوير قطاع توزيع الوقود بالتجزئة ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك تماشياً مع الزيادة الملحوظة للطلب في السنوات الثلاث الماضية، حيث اعتمدت ادارة المجلس مبادرات سيكون لها الأثر الايجابي على ضمان سلاسة عمليات التوزيع في محطات الوقود، إضافة إلى توفير مركبات توزيع الوقود المتنقلة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وفي إطار دعم أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج لاصدار شهادات اعتماد للجهات والشركات التي تدير اسطول مركبات خضراء والتي تتضمن السيارات الكهربائية والهجينة تماشياً مع أهداف الإمارة لزيادة دخول السيارات الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية.

وقال الطاير: "تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتماشياً مع التحول العالمي نحو عصر الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، استعرضنا في الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات والخطط والقرارات، حيث يحرص المجلس على أن تكون مرحلة التحول إلى ترشيد استخدام الطاقة بأنواعها مبنية على نظم واستراتيجيات متكاملة تشمل برامج تدعم التنمية المستدامة في إمارة دبي بمشاركة الهيئات الحكومية والخاصة لضمان فعالية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المرسومة في خارطة الطريق إلى الاقتصاد الأخضر".

وأضاف: "نعمل على تحسين جودة الحياة في دبي والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجاباً في تحقيق مسيرة التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".

من جهته، قال المحيربي:" استعرض المجلس الإطار التنظيمي لدعم النمو الملحوظ في الطلب على وقود المركبات من خلال زيادة عدد محطات التعبئة في مختلف مناطق الإمارة من خلال دراسة الزيادة السكانية وعدد المركبات لتحسين انسيابية الحركة المرورية في محطات التجزئة، حيث أقر المجلس بادخال مبادرات تُوازن بين كميات الإمداد والطلب لوقود المركبات خلال الخمس سنوات القادمة".

وأضاف: "سيدعم هذا البرنامج المطور من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهداف الإمارة في زيادة المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة على أن يتم طرح هذه الشهادات خلال الاشهر المقبلة".

وخلال الاجتماع، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، كل من رئيس مجلس الإدارة، المهندس قصي الشارد، ونائب رئيس المجلس، أحمد المحيربي، وعضو المجلس، المهندس مصطفى اليوسف، لمساهمتهم الفعالة في تعزيز نجاحات المكتب.

كما كرم سموه رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للطاقة في دورتها الأولى، المهندس ناصر لوتاه.

ورحب سموه بانضمام الأعضاء الجدد لمجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة في دورته الجديدة كل من المهندس قصي الشارد، كرئيس مجلس إدارة، ورامز العيله، كمدير تنفيذي، وعلي بورحيمه، كعضو مجلس.