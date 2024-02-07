"طيران الإمارات" تخدم أوساكا اليابانية بـ"العملاقة" المحدثة

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها تعتزم تعزيز خدمتها إلى أوساكا، وذلك بتشغيل إحدى طائراتها من طراز "A380" المحدثة، ذات الدرجات الأربع اعتباراً من الأول من يونيو 2024، ما يجعلها الوجهة اليابانية الثانية التي تستقبل هذه الدرجة، التي تعد من أحدث منتجات الناقلة والتي تحظى بإقبال كبير من المسافرين.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن استخدام الطائرة العملاقة، يوفر سعة أكبر للرحلات من وإلى أوساكا، ثالث أكبر مدينة يابانية وأحد المراكز الاقتصادية الرئيسة، حيث تقدم مقصورة جديدة تماماً للدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى تصاميم داخلية محدثة في مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.

واعتباراً من أول يونيو المقبل، ستحل طائرة "الإمارات A380" ذات الدرجات الأربع محل طائرات "بوينغ 777-300ER"، التي تخدم حالياً رحلتي "ئي كيه 316" و"ئي كيه 317" من وإلى مطار كانساي الدولي في أوساكا. وبتشغيل طائرات "A380" المحدثة، ستوفر "طيران الإمارات" سعة أسبوعية إضافية بين دبي وأوساكا تصل إلى 910 مقاعد، ما يسهل المزيد من رحلات المتابعة من دبي إلى أبرز الوجهات للمسافرين مثل ميلانو ومدريد والبرازيل وباريس ولندن.

وكانت "طيران الإمارات"، احتفلت العام الماضي بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمتها بين دبي وأوساكا، وفي عام 2023، نقلت "طيران الإمارات" أكثر من 220 ألف مسافر على أكثر من 360 رحلة بين الوجهتين.

وتوفر طائرة "الإمارات A380"، التي ستخدم رحلاتها إلى أوساكا، 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و338 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة "الإمارات A380" ذات الدرجات الأربع، في مقدمة الدور الرئيسي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع (2-4-2).

وتتميز المقاعد بسعتها التي تلائم احتياجات العملاء سواءً للعمل أم الاسترخاء، بالإضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة "الكوكتيل" الجانبية.

وتكتمل التجربة مع وسائل الراحة المنسقة على متن الطائرة، وقائمة أطعمة مبتكرة وخيارات واسعة من المشروبات الفاخرة.