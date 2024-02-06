"سيتي للتطوير" تطلق مشاريع عقارية في دبي بمليار درهم

تعتزم شركة "سيتي للتطوير العقاري" إطلاق مشاريع عقارية في دبي بقيمة تتجاوز مليار درهم خلال 3 سنوات، ضمن جهودها للاستفادة من المشهد العقاري المتنامي في المدينة التي باتت مقصدا لأصحاب الثروات من المنطقة العالم.

وأعلنت "سيتي للتطوير العقاري" عن إطلاقها مركز تجارب عصري لعرض مشروعها الجديد "أفيلاينريزيدنسز"، في قرية جميرا الدائرية والمتوقع إنجازه في الربع الثاني من العام 2026 بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم. وتخطط الشركة إنجاز مشروع عقاري في تلال الإمارات ومشروع آخر في قرية جميرا الدائرية. وأوضحت الشركة أن مركز تجارب "أفيلاينريزيدنسز" الواقع في جميرا الأولى يمنح الزوار فرصة لمعاينة المشروع بتقنيات الواقع الافتراضي واستعراض الشقق بطريقة تفاعلية.

وقال زوريز مالك، المدير التنفيذي لـ"سيتي للتطوير العقاري":إن مشروع "أفيلاينريزيدنسز"يقدم حلولاً سكنيةً فاخرة ومستدامةً ومرنة دون المساس بمعايير الراحة، مؤكداً على التزام الشركة بتوفير حلول سكنية تتماشى مع أحدث التوجهات والابتكارات في السوق العقاري.

وأضاف ،يتميز مشروع "أفيلاينريزيدنسز" بتقديمه باقة واسعة من وسائل الراحة الفاخرة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمقيمين والتي تتضمن مساحات ممارسة اليوغا والألعاب والمسبح الشاطئي وحوض السباحة المخصص للأطفال والمنتجع الصحي والسينما الصغيرة والنادي الرياضي المجهز بالكامل.

ودعا مالك، لاستكشاف مشروع أفيلاينريزيدنسز الذي يعد تحولًا نموذجيًا في مفهوم الإسكان الحضري، والذي يعد إضافة نوعية للمشهد العقاري في دبي".