2.8 مليار درهم استثمارات "ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد"

أعلنت شركة ماج للتطوير العقاري عن تعيين شركة CECEP TECHAND MIDDLE EAST مقاولاً رئيسياً لمشروعها "ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا. وتبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 2.8 مليار درهم، حيث سيتم الإنتهاء من المشروع بحلول الربع الأخير 2027.

ويتألف المشروع من 249 وحدة موزعة على 7 مباني، إضافة إلى 12 منزلاً فخماً حيث يضم كل منزل موقف حصري لليخوت.

ويقدم منتجع "كيتورا" مجموعة من المرافق العالمية، بما في ذلك مركز صحي من فئة 7 نجوم وفندق من فئة 5 نجوم، إضافة إلى النادي الخاص للأعضاء حصرياً، والنادي النسائي وآخر للأطفال ومركز صحي شامل، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، وكورنيش بطول 550 متراً، ومساحات مخصصة لمحلات التجزئة تعرض المنتجات العضوية والمستدامة، والمواقف الخاصة للسيارات مع خدمة الفاليه التي تعمل على مدار الساعة، ويكون كل ذلك ضمن مجمع مغلق يمتاز بإطلالاته على محمية رأس الخور للحياة البرية وبرج خليفة وميناء خور دبي ومنطقة ميدان.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي والنائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: " يسعدنا تعيين مقاول رئيسي لأعمال الإنشاءات في منتجع كيتورا، المشروع الذي يجسد التجارب فائقة الفخامة، إلى جانب مرافق الرفاهية الاستثنائية في مواصفاته على مستوى المنطقة. وسيقدم هذا المشروع تعريفاً مبتكراً لهذه الفئة من العقارات في السوق، وتجلى ذلك بوضوح تام من خلال المبيعات القياسية والإقبال الكبير من المشترين الباحثين عن بيئات معيشية تعزز الحياة الصحية والرفاهية مع أفضل المرافق الفاخرة".

يشار إلى أن منتجع كيتورا من ماج يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيحصل على شهادة WELL للصحة والسلامة لمبانيه. ويقع المشروع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.