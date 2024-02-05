«إينوك» تحتفل بيوم البيئة الوطني الـ 27 للدولة

احتفلت «مجموعة إينوك»، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، بيوم البيئة الوطني الـ27 لدولة الإمارات. وتحت شعار «المضي قدماً نحو الحياد المناخي»، تنظّم المجموعة على مدار أسبوع سلسلة أنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الموظفين بالتغير المناخي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي: «تلتزم المجموعة بدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، مثل المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ولطالما تبوأت المجموعة مكانة رائدة في مجال تبني الاستراتيجيات المستدامة لتحقيق اقتصاد نظيف ومستقبل مرن لدولة الإمارات والمنطقة والعالم».