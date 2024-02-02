18.8 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً مدرجاً في 3 أشهر

حقق 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية، صافي أرباح تجاوز الـ18.88 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 43.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث سجلت تلك البنوك أرباحاً صافية بلغت نحو 13.17 مليار درهم، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك الـ13 المُدرجة، فإن أرباحها الصافية زادت خلال الفترة من (أكتوبر إلى ديسمبر 2023) بمبلغ 5.71 مليارات درهم. وبلغت أرباح خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 10.12 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، بنمو 41.5%، مقابل 7.15 مليارات درهم في الربع المماثل من 2022، فيما وصلت أرباح ثمانية بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 8.76 مليارات درهم، بزيادة 45.5%، مقارنة بأرباح فصلية بلغت نحو 6.017 مليارات درهم بنهاية الفترة ذاتها من 2022.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، بعدما حقق نمواً في صافي الأرباح الفصلية بنسبة 2.35% إلى 4.02 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 3.93 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2022.

وحل بنك أبوظبي الأول المدرج في سوق أبوظبي بالمرتبة الثانية، من حيث قيمة الأرباح على مستوى الـ13 بنكاً وطنياً، بعدما حقق نمواً في صافي الأرباح الفصلية بنسبة 62.87% إلى 4.01 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 2.462 مليار درهم في نهاية الربع الرابع 2022.

وفي دبي، سجّل بنك المشرق نمواً على أساس ربع سنوي في صافي الأرباح بنسبة 154.6%، ليصل 2.82 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2023، مقابل 1.108 مليار درهم في نهاية الربع المماثل من عام 2022.

وزاد صافي أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 47.06% بالغاً 2.1 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 1.429 مليار درهم من الربع الرابع من عام 2022.

وارتفعت أرباح بنك دبي التجاري، بنسبة 42.04% إلى 714.49 مليون درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 503.02 ملايين درهم تم تحقيقها بنهاية الربع الرابع من عام 2022.

وزادت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 155.22% إلى 473.87 مليون درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 185.67 مليون درهم تم تحقيقها بنهاية الفترة ذاتها من عام 2022.

وفي أبوظبي، ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري 37.40% إلى 2.453 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2023 من 1.785 مليار درهم بنهاية الربع الرابع عام 2022.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 24.8% إلى 1.418 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ1.137 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.

كما حقق بنك رأس الخيمة الوطني ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 50.8% إلى 431.9 مليون درهم في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ286.31 مليون درهم في نهاية الربع ذاته من 2022.

وسجل بنك الفجيرة نمواً بأرباح الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 93.16%، لتصل إلى 211.9 مليون درهم مقارنة بـ109.7 ملايين درهم في نهاية الربع ذاته من عام 2022، فيما سجل بنك أم القيوين نمواً بأرباحه الفصلية في نهاية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 11.96%، لتصل إلى 117.1 مليون درهم، مقارنة بـ104.59 ملايين درهم.

وارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، بنسبة 2.34% إلى 84.24 مليون درهم بنهاية الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 82.31 مليون درهم تم تحقيقها بنهاية الربع الرابع من 2022، فيما تراجعت أرباح البنك التجاري الدولي، بنسبة 40.01% إلى 30.01 مليون درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 50.03 مليون درهم تم تسجليها بنهاية الربع الرابع من 2022.