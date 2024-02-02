«بروج» تخصص توزيعات نقدية بـ 4.8 مليارات درهم في 2024

أعلنت «بروج بي إل سي»، إحدى شركات البتروكيماويات العاملة في توفير حلول الـ«بولي أوليفين» المبتكرة والمتنوّعة، تحقيق أداء قوي خلال الربع الأخير من عام 2023، مسجلة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.05 مليار درهم، ليصل إجمالي صافي أرباحها خلال العام الماضي إلى 3.6 مليارات درهم. كما أعلنت عن تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 4.8 مليارات درهم لعام 2024.

وأكدت الشركة أنها واصلت زخم أدائها القوي، حيث حققت زيادة بنسبة 2% على أساس ربع سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الأخير لعام 2023، وتُعدّ هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي في الأرباح الفصلية للشركة.

وأوضحت «بروج» أن تركيزها على تحسين أدائها التشغيلي والتجاري، يمثل حافزاً رئيساً وراء نجاحها في تحقيق نتائجها القوية، في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، إذ انخفضت التكاليف خلال الربع الأخير بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما أسهم «برنامج تعزيز القيمة» بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات الانخفاض في الأسعار العالمية وتراجع الطلب.

ونجح «برنامج تعزيز القيمة» في تحقيق أثر مالي إيجابي بقيمة 2.2 مليار درهم (607 ملايين دولار)، متجاوزاً بذلك هدفه الأولي لعام 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، ومستهدفاً المعدل بقيمة 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار).

وعلى خلفية الأداء المرن للشركة المدعوم بمستويات السيولة المرتفعة والتدفقات النقدية القوية، تعتزم إدارة «بروج» تخصيص توزيعات نقدية إجمالية بقيمة 15.9 فلساً للسهم الواحد للسنة المالية 2024، ما يعكس تحقيق عائد أرباح قوي بنسبة 6.6%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بروج»، هزيم سلطان السويدي: «أكدت (بروج) على مدار الـ12 شهراً الماضية مدى مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تجاوز التحديات وظروف السوق، إلى جانب تحقيق أداء متميز، بفضل علامتها التجارية القوية، وإمكاناتها الفنية المتطوّرة، وأدائها التشغيلي المتميز».

وأضاف: «لعب الأداء التشغيلي المتميز دوراً محورياً في نمو الإيرادات وصافي أرباح الشركة، مدعوماً بالنتائج الممتازة المحققة عبر (برنامج تعزيز القيمة)».

وتابع السويدي: «انطلاقاً من سجلها القوي في توزيع الأرباح، فإن (بروج) تعلن عن تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) لعام 2024، ما يعكس التزامها تجاه المساهمين بتحقيق قيمة كبيرة ومستدامة على مدار دورات السوق المختلفة».