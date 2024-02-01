شراكة بين "إعمار" و"الشارقة لريادة الأعمال" لدعم الشركات الناشئة

أعلنت شركة "إعمار" العقارية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024"، الذي ينظمه "مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع) يومي 3 و4 فبراير، في خطوة تؤكد التزامها بتعزيز الابتكار التكنولوجي والتقدم الريادي في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتتضمن الشراكة رعاية "إعمار" لـ"مدينة الشركات الناشئة"، إحدى مناطق المهرجان الرئيسية الخمس التي تحتضن "منصة المؤسسين" وتستضيف مجموعة من الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية لنخبة من الخبراء المحليين والعالميين، بالإضافة إلى رعاية مسار "التكنولوجيا" ضمن مسابقة "عروض الشركات الناشئة"، موفرة للشركات منصة لاستعراض أفكارها ومشاريعها، إلى جانب رعاية إحدى قاعات ورش عمل المهرجان التي تستضيف ورشاً وندوات متخصصة تقدمها هيئات عالمية.

وقال محمد العبار، مؤسس "إعمار" العقارية: "يسعدنا أن نكون جزءاً من (مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024)، فهذه الخطوة ليست مجرد شراكة عادية، وإنما فرصة للمساهمة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث توفر رعاية (إعمار) لـ(مدينة الشركات الناشئة) و(مسار التكنولوجيا) منصة لقادة أعمال المستقبل تجمع الأفكار والفرص، ونحن فخورون بدعم هذه العقول المبدعة في رحلة تشكيل مستقبل الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

بدورها، أشادت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بهذه الشراكة الاستراتيجية قائلة: "لطالما لعبت (إعمار) دوراً أساسياً في المساهمة بتعزيز ريادة الأعمال، وقدمت نموذجاً لأهمية الدعم المؤسسي ودوره في ترسيخ المنظومة الريادية ونشر ثقافة الابتكار والممارسات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

وأضافت: "تشّكل شراكة (إعمار) مكوناً أساسياً من (مهرجان الشارقة لريادة الأعمال)، أكبر تجمع لريادة الأعمال في المنطقة، حيث يزدهر المهرجان وغيره من المبادرات الرائدة من خلال هذا الالتزام الراسخ، كما يوفر المهرجان منصة عالمية لاستعراض الأثر الإيجابي الذي تحدثه الشراكات المؤسسية في عالم ريادة الأعمال من خلال التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل الجماعي لتمكين وتعزيز نمو المشاريع التي ترسم ملامح المستقبل".

منظومة مصغرة

وتشكل "مدينة الشركات الناشئة" في المهرجان منظومة حيوية مصغرة، تتضمن جلسات نقاشية تفاعلية ومسابقات عروض الشركات، وورش عمل، وتقييمات مباشرة من قادة عالم الأعمال، وضمن هذه المساحة التي تركز على المؤسسين، سيتم تخصيص مساحات لتسهيل التواصل والإرشاد والتوجيه واستعراض الشركات الناشئة الصاعدة من جميع أرجاء المنطقة، إلى جانب "صالة المستثمرين" التي تقدم للشركات الناشئة فرصاً حصرية لنقاشات فردية مع نخبة من كبار المستثمرين والمؤسسين.

وتجسد "مدينة الشركات الناشئة"، برعاية "إعمار"، أهمية التعاون من خلال "الجناح الكندي" الذي تنظمه جامعة "تورنتو متروبوليتان" (دي إم زد)، و"جناح إي دي تي تك" الذي تنظمه "إي دي تي آند بارتنرز" والمخصص لاستشراف مستقبل التعليم، حيث يستعرض الجناحان عدداً من الشركات الناشئة الرائدة من كندا وأخرى من قطاع التكنولوجيا التعليمية.

الأفكار والابتكار

وتشكل "منصة المؤسسين" قلب المهرجان النابض بالحوارات والنقاشات والأنشطة الملهمة التي تم تنظيمها للتركيز على المؤسسين، حيث يمكن للحضور اكتساب المعرفة المتعمقة بالحصول على تمويل رأس المال، وتوسيع وتطوير الشركات الناشئة، وديناميات الشركاء المؤسسين، وغيرها من الموضوعات التي تناقشها ألمع العقول على مستوى العالم.

وتتيح المنصة للحضور فرصة التعرف على رؤى محمد العبار، مؤسس "إعمار" العقارية، في جلسة بعنوان "نجاح باهر: ما يتطلبه بناء إمبراطورية أعمال"، حيث يشارك العبار رحلته في بناء إمبراطورية راسخة في عالم الأعمال، والمعايير التي يتطلبها التميز في بناء مؤسسة ناجحة.

قادة التكنولوجيا المستقبليين

ولا يتوقف تأثير "إعمار" العقارية على الأعمال الناجحة فحسب، وإنما يمتد إلى رعاية "مسار التكنولوجيا" ضمن "مسابقة عرض الشركات الناشئة"، بما يتيح للشركات الصاعدة والطامحة عرض أفكارها أمام خبراء عالم الأعمال، في فرصة استثنائية لتأمين التمويل والدعم من خلال منحة مالية قدرها 50 ألف درهم، إلى جانب عدد من الامتيازات الأخرى.

وتضم قائمة الشركات الناشئة الرائدة الخمس في "مسار التكنولوجيا" كلاً من "هاير سمارت إيه آي" HireSmart AI و"إيه آر إنجينيرنغ" AR Engineering و"هولوفير" Holofair و"جاليبي" Jalebi و"فيويت" Viewit، التي تجسد الأصالة التكنولوجية التي يعرضها المهرجان، وشهادة على التزام "إعمار" العقارية بإثراء المواهب الصاعدة ودفع مسيرة تقدمها على الساحة العالمية.

بيئة تعليمية تعاونية

وفي إطار منهجها الشامل، ستقدم "إعمار" العقارية رعايتها لواحدة من قاعات ورش العمل في "أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، حيث ينقل مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات متنوعة مهاراتهم وخبراتهم إلى قادة المستقبل، متيحة للحضور فرصة التعرف على الرؤى المبتكرة، والممارسات العملية، وسبل تنمية المهارات وتجاوز التحديات الريادية، من خبراء الأعمال، وتهدف الورش إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية وتعاونية لتعزيز تبادل الأفكار والتجارب والخبرات التي سيستفيد منها الحضور خلال المهرجان وبعد انتهاء فعالياته.

وتستعد الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، التي تقام تحت شعار "معاً نرسم المستقبل"، لإثراء تجربة الجمهور يومي 3 و4 فبراير في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، حيث يقدم أكبر مهرجان ريادي في المنطقة تجربة تفاعلية في أكبر تجمع للأفكار والفرص، يقدمها أكثر من 200 متحدث من 15 دولة.