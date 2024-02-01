أرباح «دبي التجاري» ترتفع 45.2% إلى 2.65 مليار درهم

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية خلال العام الماضي بلغت 2.65 مليار درهم، بزيادة قدرها 45.2% مقارنة بعام 2022.

وأفاد البنك في بيان أمس، بأن المساهمة المتميزة في الإيرادات عبر صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، مدعومة بالنمو القوي للقروض، أدت إلى زيادة كبيرة في صافي الربح.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4.938 مليارات درهم بنسبة 29.5% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات.

وبلغت المصاريف التشغيلية 1.228 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 23.2%، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.710 مليارات درهم بزيادة نسبتها 31.8%.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 11.6% مقارنة بـ31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 88.9 مليار درهم

وبلغ إجمالي الموجودات 129 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعاً بنسبة 11% مقارنة بـ116.2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.

وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 83.3 مليار درهم بنسبة 11.5% مقارنة بـ74.7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 88.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعة بنسبة 8.9% مقارنة بـ81.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، بيرناردز فان ليندر: «حقق بنك دبي التجاري نتيجة قوية تعزى إلى النمو القوي في الإيرادات وتحسين أداء الأعمال بشكل شامل».

وأضاف: «نواصل التركيز على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا ونظل في وضع جيد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024 وما بعده».