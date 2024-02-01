8.2 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2023
أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023 مسجلاً ارتفاعاً بصافي الأرباح بنسبة 28%، لتصل إلى 8.206 مليارات درهم.
وذكر البنك، في بيان، أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 12.374 مليار درهم، بينما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 4.493 مليارات درهم، بينما نما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18% ليصل إلى 16.866 مليار درهم.
وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل بمقدار 180 نقطة أساس لتبلغ 32.3%، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 21% لتصل إلى 11.414 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة بنهاية عام 2022 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى 567 مليار درهم، وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة بنهاية عام 2022 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ليبلغ 302 مليار درهم.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17% مقارنة بنهاية عام 2022 وبنسبة 10% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى 363 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 167 مليار درهم بنهاية عام 2023، وشكلت نسبة 46% من إجمالي ودائع العملاء.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، خلدون خليفة المبارك: «واصل البنك خلال عام 2023 مسيرته الناجحة على الرغم من ديناميكية المشهد الاقتصادي العالمي، واستطاع تحقيق نمو قوي عزّز مكانته مؤسسة مالية رائدة، ومحفزاً رئيساً للتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات».
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