«جافزا».. 800 شركة صناعية من 75 دولة

كشف تقرير صادر عن المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «جافزا» تضم 800 شركة صناعية من 75 دولة، في وقت يُعدّ فيه «مجمّع الصناعات الوطنية» مركزاً رئيساً لشركات التصنيع، ويمتد على مساحة 1.58 مليون متر مربع، ويضم عدداً من المصانع الكبرى، التي تستفيد من الخدمات التجارية واللوجستية المتكاملة للمجمّع.

بيئة متكاملة

وبحسب التقرير، تشكل قطاعات التصنيع المختلفة، التي تعمل في «جافزا» و«مجمّع الصناعات الوطنية»، قلب الرؤية الاستراتيجية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ببنيتها التحتية التجارية واللوجستية الفائقة، إذ توفر كل من «جافزا» و«المجمّع» بيئة عمل متكاملة مصممة بشكل مثالي للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، لتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية ضمن منظومة تتبنى الابتكار، وتحفّز التنويع الاقتصادي.

ووفقاً للتقرير، فإنه عبر سنوات عمل «دي بي ورلد»، ولتحقيق هذه الرؤية، فقد نجحت في استقطاب الشركات الصناعية العالمية الكبرى، التي تسعى إلى زيادة حضورها في الأسواق الإقليمية الممتدة عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وما يتعداها من أقاليم.

تحفيز نمو الأعمال

وتمتد مساحة المرافق الصناعية في «جافزا» على مساحة 13.6 مليون متر مربع، تقدم «جافزا» فيها حلولاً مخصصة لشركات التصنيع تشمل: قطع الأراضي، والمكاتب، وورش العمل، إضافة إلى الوحدات الصناعية الخفيفة متعددة الاستخدامات، والمستودعات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصناعية. وتمثل هذه البنية التحتية الشاملة أساساً متيناً لتمكين قطاع التصنيع من الازدهار والنمو والتوسع في أعماله.

ويُعد التزام «جافزا» بتحفيز نمو الأعمال من أهم سماتها، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك شركاتهم الصناعية بنسبة 100%، ما يشجع الشركات العالمية على وجودها في المنطقة بشكل قوي، للاستفادة من الفرص المتنامية. كما تقدم المنطقة الحرة إعفاءات جمركية، وتخفيضات في رسوم الاستيراد والتصدير، ليقلل بشكل كبير من كلفة الحصول على المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية والسلع.

بدورها، تقدم شركات التصنيع التي يزيد عددها على 170 شركة في «مجمع الصناعات الوطنية»، باقة شاملة من الخدمات التصنيعية الداعمة، بدءاً من إنتاج قضبان الفولاذ، وصولاً إلى معالجة المواد المقاومة للتآكل وطلاء الحديد، لتشمل خدمات قطاع التصنيع كامل سلسلة الأنشطة الصناعية.

موقع استراتيجي

وتستفيد كل من «جافزا» و«مجمّع الصناعات الوطنية» من موقعهما الاستراتيجي على مقربة من الممر اللوجستي لـ«دي بي ورلد» في جبل علي، لتوفير أفضل قدرات الربط التجاري متعدد الأنماط، (براً وبحراً وجواً)، لاسيما عبر الطرق البرية السريعة بين مدن الدولة الكبرى ومطاراتها الرئيسة، التي تتيح لقطاع التصنيع الحصول على خدمات لوجستية متكاملة وفائقة الكفاءة.

علاوة على ذلك، فإن سهولة الوصول إلى «ميناء جبل علي» يمنح الشركات العاملة في «جافزا» و«مجمّع الصناعات الوطنية»، القدرة على الاستفادة من شبكة واسعة من خطوط النقل البحري تشمل أكثر من 150 ميناءً، لتمكين الشركات الصناعية من تلبية الطلب العالمي المتزايد للمنتجات النهائية بشكل فاعل، يضمن لها الوصول إلى أسواق تضم ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

حلول تجارة ذكية

وتتمتع «جافزا» و«مجمّّع الصناعات الوطنية» بحلول التجارة الذكية التي تقدمها «دي بي ورلد»، لتنفيذ الإجراءات والعمليات اللوجستية باستدامة وسلاسة، إذ يمكن لمنصّة «كارجوز» CARGOES من «دي بي ورلد» أن تساعد المصانع العاملة في المجمع على ضمان التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد بشفافية وسهولة فائقة، والحصول على خدمات الطرف الرابع اللوجستية، إضافة إلى العديد من الخدمات التقنية واللوجستية الأخرى، مثل: التتبع والمراقبة الفورية لحركة البضائع، وتمويل الصفقات التجارية، وكذلك الحصول على الخدمات اللوجستية العكسية وإدارة المرتجعات، وخدمات الربط مع الموانئ الصغيرة التي لا تصلها الخطوط الملاحية الكبرى عبر شبكة من وسطاء الإمداد والشحن.

كما تعمل الجسور التجارية الاستراتيجية مع الأسواق والأقاليم التجارية الرئيسة، مثل: الهند والصين وإفريقيا، على تسهيل وصول الشركات إلى مصادر المواد الصناعية الخام من حول العالم.

منصّة «دبي التجارية»

تسهم منصّة «دبي التجارية»، النافذة الموحّدة لتسهيل التجارة عبر الحدود، في تعزيز عمل شركات التجمع الصناعي لدى «دي بي ورلد»، من خلال خدمة طلب التسليم الإلكتروني التي تبسّط عملية تسليم الطلب لوكلاء الشحن، وتساعد على إتمام إجراءات التخليص والاستيراد والتصدير بكل سهولة في «جافزا»، و«مجمّع الصناعات الوطنية».