بيع 3 قطع أراض في مدينة دبي الملاحية بـ872.5 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، بيع 3 قطع أراض في مدينة دبي الملاحية بقيمة 872.5 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد شهدت مدينة دبي الملاحية بيع قطعة بقيمة 615 مليون درهم، بمساحة 1.14 مليون قدم مربعة.

وبلغت قيمة قطعة الأرض الثانية نحو 141.3 مليون درهم، بمساحة 90.1 ألف قدم مربعة، أما قطعة الأرض الثالثة فقد بلغت قيمتها 116.2 مليون درهم، بمساحة 102 ألف قدم مربعة.

وشهدت تعاملات اليوم أيضا تنفيذ صفقة بيع قطعة أرض في منطقة الممزر بقيمة 182 مليون درهم بمساحة 27 ألف قدم مربعة.

وتصل القيمة الإجمالية لقطع الأراضي الأربعة نحو 1.057 مليار درهم، مع استمرار زخم مبيعات الأراضي داخل سوق دبي العقارية.

وسجلت دبي مبيعات عقارية في تعاملات اليوم بقيمة 1.76 مليار درهم، من خلال 348 معاملة، شملت 324 وحدة، و8 مبان، و16 قطعة أرض.