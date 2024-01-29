ماج تُطلق مشروع "ستابيو غاردن ليفينج" في سويسرا ضمن علامة "كيتورا"

أطلقت ماج شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، مشروعها الجديد "ستابيو غاردن ليفينج" في مدينة ستابيو في سويسرا، ضمن العلامة التجاريّة كيتورا، وبالشراكة مع مجموعة "A++" الرائدة في التصميم والتطوير العقاري. ويأتي ذلك في إطار خطط الشركة لتوسيع نطاق علامة "كيتورا" نحو العالميّة، في أعقاب إطلاقها الناجح في دبي.

وبقيمة إجمالية تبلغ 781 مليون درهم (185 مليون فرنك سويسري)، يجسّد المشروع مفهوم "العيش البيولوجي" الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.

ومن المقرّر الانتهاء من مشروع "ستابيو غاردن ليفينج من كيتورا" بحلول عام 2026، ليشتمل عند إنجازه على 180 وحدة سكنيّة موزعة على 14 مبنى، كل منها مجهز بأحدث مرافق الراحة، والتي تضمّ منطقة مخصّصة للياقة البدنية وأخرى للعب الأطفال، بالإضافة إلى مساحة عمل مشتركة ومساحة لتخزين الدراجات الهوائية.

وقد تم تصميم الوحدات السكنيّة داخل المشروع لتجمع بشكل متناغم بين الأغراض الوظيفيّة والجاذبية الجمالية، ما يؤدي إلى إنشاء مناطق معيشة رائعة واستثنائيّة، حيث حصل المشروع على شهادة Minergie، المعيار السويسري لكفاءة الطاقة والراحة في المباني.

وأعرب طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير عن سعادته بتوسيع علامة كيتورا عالميًا في سويسرا من خلال الشراكة مع مجموعة A++. وقال: "يجسّد المشروع التآزر بين خبرة ماج في التطوير العقاري وريادة مجموعة A++ في التصميم. ونؤكّد ثقتنا في أنّ هذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق نتائج متميزة وحلول مبتكرة، مما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز نمط حياة السكان وإعادة تشكيل القطاع العقاري عالمياً".

وتم الكشف عن مشروع كيتورا الجديد في سويسرا؛ بعد الإطلاق الناجح للعديد من المشاريع ضمن علامة كيتورا في دبي، بما في ذلك مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، ومشروع كيتورا ريزيرف، إلى جانب مشروع كيتورا الفاخر المزمع إطلاقه قريباً في داون تاون دبي.