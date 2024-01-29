«ليمتليس للتكنولوجيا» تطلق أول نظام سحابي لمواقف سيارات ذكية دون تذاكر

أكدت «شركة ليمتليس للتكنولوجيا» أن العصر الحالي الذي نعيشه، يعتمد التكنولوجيا في جميع المجالات.

وأضافت أن من ضمن هذا التقدم، يأتي إطلاق «شركة ليمتليس للتكنولوجيا»، نظام مواقف سيارات ذكياً من دون تذاكر، الذي يعد أول نظام من نوعه بأيدٍ عربية بنسبة 100%.

وأفادت «ليمتليس للتكنولوجيا» بأن هذا الابتكار يعكس التطور الكبير في مجال التكنولوجيا، وقدرة الشركات والمبتكرين العرب على المنافسة العالمية، مستعرضة مزايا النظام الذكي، وأهميته في تحسين تجربة وقوف السيارات.

وقال المدير العام - «ليمتليس للتكنولوجيا»، محمد هدية، إن «نظام مواقف السيارات الذكي من دون تذاكر، هو نظام يعتمد على تقنيات متقدمة، مثل قراءة لوحة الترخيص، وتحليل البيانات، لتوجيه السائقين إلى المواقف المتاحة، لإدارة وتسهيل وقوف السيارات».

وأضاف: «يتيح هذا النظام للسائقين العثور على مكان لوقوف سياراتهم، ودفع الرسوم بكل سهولة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى استخدام حواجز أو تذاكر ورقية، أو التعامل مع أنظمة دفع تقليدية»، مبيناً أن «النظام يتوافق مع عدد كبير من كاميرات قراءة لوحات الترخيص، ما يمكّن مشغلي المواقف من إعادة استخدام التقنيات الموجودة بالمواقف حالياً لتوفير كلفة تركيب النظام».

وعدّد هدية سبع مزايا لنظام «ليمتليس» الذكي من دون تذاكر، تتمثل في توفير الوقت والجهد، إذ يمكن للسائقين العثور على مكان لوقوف سياراتهم بسهولة، ودفع الرسوم بسرعة عبر التطبيق، وزيادة الكفاءة، حيث يمكن للنظام توجيه السائقين إلى المواقف المتاحة بشكل دقيق، ما يقلل من الازدحام، ويزيد من كفاءة استخدام المساحة المخصصة للوقوف، فضلاً عن زيادة الأمان، ذلك أن النظام يستخدم تقنيات متقدمة مثل قراءة لوحة الترخيص والكاميرات لتوثيق المركبات ومراقبتها، إضافة إلى إسهام هذه التقنية في تحسين البيئة، فتقليل الازدحام المروري والتحكم في حركة السيارات يقلل من انبعاثات الكربون.

وأشار هدية كذلك إلى أنه يمكن للسائقين دفع رسوم الوقوف بسهولة، من خلال التطبيقات الذكية، وتلقي إشعارات حية حول المواقف المتاحة والأسعار، كما يمكن للنظام التكامل مع نظم إدارة البيانات بالمنشآت، ما يوفر الوقت والجهد اللازم لمراجعة الحسابات الخاصة بتشغيل المواقف.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام، حيث يتم تحليل البيانات وتجميعها في وقتها، ما يمكن مشغلي المواقف من اتخاذ القرارات وتوجيه السائقين بشكل يضمن سهولة استخدام المواقف.

ولفت هدية إلى أن «ليمتليس للتكنولوجيا» هي شركة عربية رائدة في مجال تكنولوجيا مواقف السيارات، تأسست في دبي سنة 2019، بهدف تحسين تجربة وقوف السيارات في مراكز التسوق، وتقديم حل مبتكر لهذه المشكلة الشائعة، مبيناً أن «ليمتلس» تتميز بالتفاني والاجتهاد في تحقيق رؤيتها لتقديم تجربة أفضل للسائقين ولمشغلي المواقف.

وأكد أن إطلاق نظام مواقف السيارات الذكي من دون تذاكر من قبل «ليمتليس للتكنولوجيا»، يعكس القدرة على الابتكار والتفوق التكنولوجي في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز الصناعة التكنولوجية في المنطقة، ويحفز المزيد من الابتكار وريادة الأعمال.

وقال إن «إطلاق (شركة ليمتلس للتكنولوجيا) نظام مواقف السيارات الذكي من دون تذاكر يعد إنجازاً عربياً رائداً في مجال التكنولوجيا، ويمثل هذا النظام تطوراً مهماً في تحسين تجربة وقوف السيارات، ويسهم في تحقيق رؤية تكنولوجية أفضل وأكثر راحة للمجتمع، كما يبرهن هذا الإنجاز على قدرة العرب على تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار في مجالات متعددة».