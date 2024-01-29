«الوليد غاردن 2».. مشروع سكني من 171 وحدة سكنية فاخرة

بدأت «شركة الوليد العقارية» تسليم مشروعها العقاري «الوليد غاردن 2»، المكون من 171 وحدة سكنية فاخرة خلال شهر يناير الجاري.

وتتوزع وحدات المشروع بواقع 108 وحدات من فئة «استوديو»، و39 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة، إضافة إلى 24 وحدة مكونة من غرفتين وصالة، بينما تراوح مساحة الوحدات السكنية في المشروع بين 36.5 و136 متراً مربعاً.

وقد باعت الشركة أكثر من 80% من وحدات المشروع لمستثمرين من الإمارات والسعودية وروسيا والصين والأردن ولبنان، كما تتواصل المبيعات ضمن باقة من التسهيلات.

يقع «الوليد غاردن 2» في مدينة دبي الطبية - الجداف، وتعد هذه المنطقة من أسرع المناطق نمواً في دبي، وتقع على بعد ست دقائق من منطقة «برج خليفة»، و15 دقيقة من مطار دبي الدولي.

ويجسّد المشروع التزام «الوليد العقارية» بإنشاء مجتمعات صحية، مُستدامة، ونابضة بالحيوية، حيث يضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية مثل: حمام سباحة، وملاعب لكرة السلة، وتنس الطاولة، فضلاً عن نادٍ رياضي، ومضمار للركض، ومنطقة استراحة فاخرة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال وقاعة حفلات.