وليد الزرعوني: السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية

قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن دولة الإمارات تشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في السنوات الأخيرة، وسط جاذبية عقارات الدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين.

وأشار إلى أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

وأكد الزرعوني، الدور الإيجابي للمعارض العقارية في جذب العملاء والمشترين، مشيدًا بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم، مؤكدًا أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية.

جاءت تصريحات الزرعوني، خلال معرض عقاري نظمته شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركة ربدان للتطوير العقاري، واستمر لمدة 3 أيام وذلك بهدف التسويق لمشروعاتها.

وأكد أن هذا المعرض يأتي ضمن الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وتابع الزرعوني: "تعمل دبليو كابيتال على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءا من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولًا إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة".

وأفاد الزرعوني، بأن المعرض الحالي ركز على الترويج لمشاريع "ربدان للتطوير العقاري"، لافتًا إلى أن السوق العقارية عامرةٌ بالفرص الجاذبة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وكشف الزرعوني، أن "ربدان" تستعد لإطلاق مشروع «Gharbi 1 Residences» في قرية جميرا الدائرية قريبًا، وسيشمل استوديو مع شرفة، وشقق غرفة نوم واحدة مع شرفة ومسبح، وشقق غرفتي نوم مع شرفة وتراس خاص ومسبح، وفيلا من 4 غرف نوم مع شرفة ومسبح.