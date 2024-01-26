شركات هونغ كونغ تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات

قال نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، الدكتور باتريك لاو، إن «دولة الإمارات تُعدّ شريكاً تجارياً مهماً لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط».



وأكد أن «الشركات في هونغ كونغ تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات، تشمل: البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية (فينتك)، والتكنولوجيا الصحية والحيوية».



وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن «قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين شهدت ارتفاعاً من 9.4 مليارات دولار في 2020 إلى 16.23 مليار دولار في 2022، وفق بيانات قسم الإحصاء التجاري والإحصاء في هونغ كونغ».



وأشار إلى أنه بحسب البيانات، استمرّت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات وهونغ كونغ في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة نسبتها 11.1%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.



وتابع: «العلاقات بين الإمارات وهونغ كونغ متميزة، ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».



وذكر أن «الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة، قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في العام الماضي، ضمن وفد تجاري كبير، ما فتح المجال نحو المزيد من التعاون الاستثماري أمام الشركات في هونغ كونغ، وعزّز التبادلات التجارية بين الجانبين».



وأوضح أن «المنتدى المالي الآسيوي - الذي يعقد في هونغ كونغ - يشهد حضوراً وزخماً لوفود كبيرة من دولة الإمارات، لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي، والبحث عن الفرص الاستثمارية»، لافتا إلى أن «المستثمرين من دولة الإمارات ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في هونغ كونغ، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية».



وذكر أن «مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي ،تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونغ كونغ مهتمة بأسواق الشرق الأوسط».



وأوضح أن «دولة الإمارات تُعدّ مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تُعدّ هونغ كونغ مركزاً رئيساً للأعمال في منطقة آسيا، إذ تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسة حول العالم، بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيس للصين، لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونغ كونغ».