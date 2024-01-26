«فلاي دبي» تطلق عروض تذاكر إلى 15 وجهة

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 15 وجهة، ضمن شبكتها العالمية، منها ثلاث وجهات عربية، وذلك خلال يناير الجاري 2024، وبالتزامن مع موسم الشتاء، لافتة إلى أن العروض تبدأ من 1000 درهم للدرجة السياحية.

وقالت الشركة إن الأسعار هي للرحلات التي تنطلق من مطار دبي الدولي عند الحجز بحلول 31 يناير الجاري، والسفر بحلول 30 أبريل 2024، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للتوافر، وللشروط والأحكام.

وتبدأ أسعار الرحلات إلى الوجهات العربية من 1025 درهماً إلى مدينة الإسكندرية المصرية على الدرجة السياحية، و3800 على درجة الأعمال، فيما تبدأ من 1000 درهم إلى مدينة صلالة العُمانية للدرجة السياحية، ومن 1105 دراهم إلى العاصمة المصرية القاهرة للدرجة السياحية، و5500 درهم لدرجة الأعمال.

وتصل أسعار العروض للدرجة السياحية إلى 1600 درهم إلى العاصمة السريلانكية كولمبو، و2040 درهماً إلى المالديف، و1500 درهم إلى العاصمة الجورجية تبليسي، و1300 إلى العاصمة الأرمينية يريفان، كما تشمل العروض وجهات مثل بلغراد، باكو، إسطنبول، لنكاوي، بينانغ، مومباسا، سراييفو، زنجبار.